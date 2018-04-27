Hükümet bedelli askerliğe ‘olumlu’ bakıyor

Hükümet aylar sonra ilk defa bedelli askerliğe ‘olumlu’ baktıkları mesajını verdi.

Televizyonların ortak canlı yayınına katılan Başbakan Binali Yıldırım’a bedelli askerlik de soruldu.

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Yıldırım, bedelli askerliğe olumlu baktıklarını belirterek bunun istismar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Başbakan şunları kaydetti: “Yavaş yavaş askerlikte profesyonelliğe geçtik. Profesyonel bir askerliğe geçtiğimiz için dikkate alınması gereken bir talep. Buradan elde edilecek gelirle savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir.”

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‘Gündemde yok’ mesajları veriliyordu

Yıldırım’ın sözleri, hükümetten bedelli askerlik konusunda son zamanlarda gelen açıklamalardan farklılık gösteriyor.

Hükümet şimdiye dek hep bedelli askerliğin gündemlerinde olmadığını bildirmişti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bedelli gündemini seçim ortamında doğru bulmadığını dile getirmişti.