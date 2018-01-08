Hükümet Bahçeli’den ‘memnun’: İttifak önerisi Meclis gündemine gelecek

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2019’daki seçimde mevcut cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın destekleyecekleri yönündeki açıklamalarını ‘memnun edici’ buldu.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından soruları cevaplayan Bozdağ, ‘saygın bir lider’ diyerek tanımladığı Bahçeli’nin ‘ikili oynamayan birisi’ olduğunu söyledi.

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Erdoğan’ı desteklemelerinin MHP’nin kendi kararı olduğunu, buna saygı duyduklarını aktaran Bozdağ, “Sayın cumhurbaşkanımızı 2019 adaylığında destekleme konusunda açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir” dedi.

Gelecek günlerde ne olacağını görüleceğine değinen hükümet sözcüsü, şöyle devam etti: “Seçim yasaları ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmiş olması nedeniyle çıkarılacak uyum yasaları son derece önem arz etmektedir. 2018 yılında parlamentonun gündemine gelecektir. 2018, uyum yasalarının yoğun görüşüldüğü bir yıl olacaktır. Seçim yasalarının marttan önce parlamentodan çıkarılmasını hedefliyoruz. Bu yasalar içerisinde seçim ittifakı konusu da ele alınacaktır. Sayın Bahçeli’nin formül önerisi de değerlendirilecek.”