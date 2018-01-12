Hükümetten AYM’ye ‘Altan-Alpay’ kararıyla ilgili şafak mesajı: Sınırı aştınız

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sabah saatlerinde tweet atarak yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tahliyesinin önünü açan Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) had bildirdi.

AYM ‘FETÖ’ tutuklusu ikili için ‘hak ihlali’ kararı vermiş, ancak ağır ceza mahkemeleri, tahliye için gerekçeli kararı bekleyeceğini bildirmişti.

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Akşam alınan kararla ilgili 07.53’te attığı tweet’te Bozdağ önce “Anayasa ve yasada belirtilen konularla sınırlı bireysel başvuruları incelemek ve karara bağlamak, Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi ve görevi dahilindedir” diye hatırlatmada bulundu.

AYM’nin anayasa ve yasaların kurallarıyla bağlı olduğunu vurgulayan Bozdağ şöyle devam etti: “Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi;anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış; suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir. Bireysel başvuruları inceleyip karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesi ya da temyiz mahkemesi veyahut da süper temyiz mahkemesi gibi davranamaz ve bu mahkemeler gibi karar veremez.”

Alpay ve Altan kararlarının, Can Dündar kararının kötü ve yanlış bir tekrarından ibaret olduğunu belirten Bekir bozdağ, mesajlarına, “Anayasa Mahkemesi, algıları değil anayasa ve yasaları gözetmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür” diye son verdi.