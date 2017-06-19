Hükümet asker zehirlenmelerini ‘değerlendiriyor’: Bazı şüpheler var

Başbakan Binali Yıldırım, Manisa’daki asker zehirlenmelerini değerlendirdiklerini belirterek, “Bazı şüpheler var” dedi.

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda önceki gün 69, dün de akşam yemeğinin ardından 731 asker rahatsızlanmıştı.

Başbakan, “Şu anda bazı şüpheler var, üzerine gidilecek. Tüm olasılıklar değerlendiriliyor” dedi.

Kışlalara gıda alımının değişeceğini aktaran Yıldırım, “İhalelerinin detaylarını Milli Savunma Bakanlığı değerlendirecek. İhaleler pazarlık usulü de olabilir. Bir daha yaşanmaması için ek tedbirler alınacak” diye konuştu.