Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Hükümet asker zehirlenmelerini ‘değerlendiriyor’: Bazı şüpheler var


Başbakan Binali Yıldırım, Manisa’daki asker zehirlenmelerini değerlendirdiklerini belirterek, “Bazı şüpheler var” dedi.

Fotoğraf: DHA

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda önceki gün 69, dün de akşam yemeğinin ardından 731 asker rahatsızlanmıştı.

Başbakan, “Şu anda bazı şüpheler var, üzerine gidilecek. Tüm olasılıklar değerlendiriliyor” dedi.

Kışlalara gıda alımının değişeceğini aktaran Yıldırım, “İhalelerinin detaylarını Milli Savunma Bakanlığı değerlendirecek. İhaleler pazarlık usulü de olabilir. Bir daha yaşanmaması için ek tedbirler alınacak” diye konuştu.

AKP’li vekil ‘çözdü’: Manisa 40 derece, asker zehirlenmeleri münferit

Askerlerin zehirlendiği Manisa’da yemek şirketindeki gözaltı sayısı 24’e yükseldi

Manisa’da zehirlenmelere tepki gösteren askerlere disiplin soruşturması

Manisa’daki kışlaya yemek veren şirket: Sonuçlar gelmeden itham edilmek üzücü

Bakan Işık: Zehirlenen askerler arasında yemek yemeyenler de var

Dört kez hastanelik olduktan sonra: Manisa’daki askerlerin yemeği valilikten

Manisa’da askerler isyanda: Dayak yiyoruz, yemekler sabunlu geliyor

Savcılık duyurdu: Manisa’da 731 asker zehirlendi, 21 kişi gözaltına alındı

Manisa’daki kışlada yemeğin ardından 500 asker hastanelik oldu

Adres yine Manisa: Kışladaki yemeğin ardından 60 asker hastaneye kaldırıldı

Sosyal Haklar Derneği, kışladaki gıda zehirlenmelerine dair yedi soruya cevap istedi

Diyarbakır’da 25 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bakanlık devredeymiş: Zehirlenen askerlerin tahlil sonuçları ailelere verilmedi

Zehirlenen askerlere ‘çiğ hindi eti’ yedirilmiş: ‘Valinin açıklaması talihsiz’

CHP’li vekil: Asker zehirlenmelerinin nedeni çiğ etten kaynaklı bağırsak enfeksiyonu

Manisa’da yemeğin ardından rahatsızlanan 64 asker hastaneye kaldırıldı

Manisa’da zehirlenen asker sayısı 1046’yı buldu, ölen askere detaylı otopsi yapılacak

Manisa’da acemi birliğinde 350 asker zehirlendi, bir asker yaşamını yitirdi

 

SON HABERLER

Akşam Postası / 19 Haziran 2017

1- Lice’de PKK’lılarla çatışma: Bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinin Dibek köyü kırsalında PKK’lılarla çatışmada bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...