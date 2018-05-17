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Yaramazlara biraz batar!

Hükümet akaryakıt fiyatlarını dondurdu: Dolar ve petrol artarsa ÖTV düşecek

 

Hükümet döviz kurlarındaki artışın bundan böyle akaryakıt zammına yansımaması için vergi düzenlemesi yaparak önlem aldı.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’de yayınlanan bakanlar kurulu kararına göre akaryakıt rafineri çıkış fiyatları uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak artarsa, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artan fiyat oranında düşürülecek. Böylece artışın pompadaki litre fiyatına yansımasının önüne geçilecek.

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ÖTV tutarı 17 Mayıs 2018’de belirlenen fiyatı geçmeyecek. Kur ve petrol fiyatlarında azalma olması durumunda ise ÖTV tutarları, 17 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan tutarı geçmeyecek şekilde uygulanacak. Uygulamaya benzin ve motorinin yanısıra LPG de dahil olacak.

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