Hükümet ABD’ye zehir zemberek: Sarraf iftiraya zorlanıyor, bu kumpastır

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ‘Sarraf davası’nı 15 Temmuz darbe girişimi benzeri bir ‘kumpas‘ olduğunu savunarak ağır ifadeler kullandı: “Dava siyasidir… Sanıklara iftiralarda bulunmaları için baskı yapılıyor… 17-25 Aralık darbe girişiminde başarılamayanların dava yoluyla tekrarıdır.”

17 Aralık soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ın Mart 2016’da Amerika’ya tatile gittiği sırada tutuklanması, siyasi kulislerde halen “Acaba ceza indirimi karşılığı ABD yönetimi ile anlaştı mı?” sorusu çerçevesinde tartışılıyor. Son olarak Amerikan NBC televizyonu Sarraf’ın itirafçı olduğunu öne sürmüştü

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Bozdağ davadaki son gelişmelerin sorulması üzerine şunları söyledi: “Bu siyasi bir davadır, hukuki dayanaktan yoksundur. 17-25 aralık sürecinde polis asker ve yargı içerisinde girişilen darbe teşebbüsünün ABD eliyle tekrarlanmasından başka bir şey değildir. Kanuna akırı olan hiçbir şey delil olarak kullanılamaz. Olmayan belgeler üzerinden, ellerinde delil varmış gibi yargılama yapıyorlar.”

Bozdağ, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin Türkiye’nin hukukuna ve uluslararası hukuka uygun olduğunu savunarak şöyle devam etti: “Tekrar söylüyorum, dava siyasidir, hukuki davasıdan yoksundur. Türkiye’ye karşı kumpas davasıdır.”

Bakan davada sanıklara baskı yapıldığını da öne sürdü: “Bunlar rehin durumdadır. Şu ifadeyi kabul ederseniz, şu kadar ceza ile kurtulursunuz, hemen tahliye olursunuz. Türkiye’yi suçlayan, Türkiye’nin aleyhinde karar çıkmasına yardımcı olacak iftiralarda bulunmaya zorluyorlar.”

15 Temmuz benzetmesi

Hükümet sözcüsü, Sarraf davasını 249 kişinin hayatını kaybettiği 15 Temmuz darbe girişimine benzetirken de şunları söyledi: “15 Temmuz’da başarılamayan veya başka olaylarla siyasi adımlarla, hukuki yollarla, gayri hukuki yollarla başarılamayanlar, şimdi ekonomik birtakım yaptırımlarla Türkiye’ye dönük bazı yeni kumpaslarla karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim.”