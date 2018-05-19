Hükümet, ABD’ye ek gümrük vergisi konusunda söz dinletememiş

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’nin gümrük vergisi adımına karşı aynı adımı atmaya hazırlandıklarını söyledi.

Zeybekci, Denizli’deki Bankalar caddesinde bulunan ‘Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan Seçim Bürosu’nun açılışını yaptı.

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Gazetecilere konuşan bakan, ABD tarafından demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10’luk ek gümrük vergisi konulduğunu, bunun 8 Mart’ta yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Türkiye’nin bu yaptırıma tabi olduğunu dile getiren Zeybekci, şu bilgileri verdi: “Türkiye ile ABD arasındaki çelik ve alüminyum ihracatında biz 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat yaparken, ABD’den 1.3 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Yani eksi veriyoruz. Genel ticarette de biz ABD’ye eksi veriyoruz. Yani yaklaşık olarak 11 milyar dolar civarındaki ithalatımız varken, 8.5 milyar dolar civarında ihracatımız var.”

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ABD Türkiye’yi dinlememiş

Ekonomi bakanı, ABD’nin vergi konusunda bazı ülkelere ek süre tanıdığını, kendilerinin de ABD’yle temas kurduklarını ifade ederek “Türkiye’nin de demir-çelikle ilgili kapasitesi ve ABD’ye olan ihracatı konusunda da kendilerine görüşlerimizi söyledik. Diyalog mekanizmalarını açmaya çalıştık. Ve Türkiye’ye bu konuda geçici süreyle de olsa ilave süre verilmesi ve muafiyet sağlanması hususunu da kendilerinden rica ettik. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık” dedi.

Türkiye’den karşı adım

Zeybekci, ABD’den yapılan ithalata ek vergi koyacaklarını ifade ederek şunları kaydetti: “Bizim istediğimiz ABD ile ticaret hacmimizi geliştirmek, 20-30 milyar dolarlık hedeflere doğru hızlı bir şekilde gitmekti. Bunu yapmak bizim tercihimiz değildi. ABD’nin bu konudaki tutumuna Türkiye olarak sessiz kalamazdık. Biz de gereğini şu an itibarıyla yapmak üzere süreci başlattık. Dilerim ve temenni ederim ki biz süreci tamamlamadan, yani bunu birkaç hafta içerisinde biz bu süreci tamamlayacağız. Bu süreyi tamamlamadan ABD ile bunu istediğimiz şekilde çözebiliriz diye ümit ediyoruz. Temaslarımız devam ediyor. Bakan yardımcım şu anda ABD’de. Bazı bölüm ve kesimlerde bu konuları görüşüyor. Biz de bu konuyu zaten kendileriyle görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız da sayın Trump’la bu konuyu birkaç kere telefon görüşmelerinde de dile getirdi.”