Hükümet 9 milyar liralık anlaşma imzaladı: Avustralyalıların ücretsiz aşıları garantide

Avustralya hükümeti yaptığı yaklaşık 9 milyar liralık anlaşmayla deneylerin başarıyla sonuçlanması halinde 2021 yılında vatandaşlarının milyonlarca doz Covid-19 aşısına ücretsiz olarak erişimini garantiledi.

Bu anlaşmayla en çok umut vadeden adaylardan biri olan Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca işbirliğiyle hazırladığı aşı ile Queenslan Üniversitesi ve biyoteknoloji şirketi CSL’in aşılarının başarılı olması durumunda Avustralya’ya 84.8 milyon doz sağlayacak.

Reklam

Oxford aşısının 3.8 milyon dozunun yakın zamanda, seneye ocakta teslim alınacağı bildirildi.

Başbakan Scott Morrison aşının vatandaşlara ücretsiz olarak uygulanacağını belirterek şunları söyledi: “Aşıların başarılı olacağının garantisi yok ancak bu anlaşma eğer sağlık uzmanlarımız da yeşil ışık yakarsa aşı konusunda Avustralya’yı sıranın başına geçiriyor.”