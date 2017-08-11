Hükümet 10 günlük tatile yeşil ışık yaktı

Başbakan Binali Yıldırım, bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına salı günkü bakanlar kurulunda karar verileceğini söyledi.

Bu sözler, tatilin 10 güne uzatılacağı yönünde bir beklenti yarattı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, “Hayırlı bir gelişme olur” dedi: “Şu anda tabii hükümet bu 10 günü programına aldı çalışıyor. Hakikaten müsaitse turizm açısından olumlu olur. Turizm sektöründeki açığımızı suretle kapama fırsatı verir. Salı günü bakanlar kurulu var. Hayırlı bir adım olur diye umuyorum.”

Çarşamba gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı’nın birleşmesiyle oluşan altı günlük tatilin, 28 ve 29 Ağustos’un da dahil edilmesiyle 10 güne çıkması söz konusu.

Özellikle turizmciler tatilin uzatılması yönünde çağrıda bulunmuştı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise bayram tatilinin uzatılmasıyla ilgili olarak, “Türkiye’de tatilden çok çalışmaya ihtiyaç var” demişti.