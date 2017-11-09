Hukukun üstünlüğü eleştirisine kızan Türkiye AİHM katkısını kesti

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından denetim sürecine alınan Türkiye, Avrupa Konseyi (AK) bütçesine yönelik katkısını düşürme kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland’a gönderdiği mektupla Türkiye’nin artık bütçeye katkı açısından ‘büyük donör’ olarak kalmayı arzu etmediğini bildirdi.

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Hürriyet’ten Güven Özalp’in haberine göre, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi alanında yaşanan olumsuz gelişmeler gerekçe gösterilerek AKPM tarafından denetim sürecine alınan Türkiye, böyle bir misilleme yapmaya karar verdi.

AK’nin, 2017 için 455 milyon Euro olan bütçesine büyük bağışçı olarak Türkiye’nin yaptığı katkı 33.8 milyon Euro düzeyinde.

AİHM zorlanacak

Son dönemde ciddi mali sıkıntı yaşayan AK’de kaynakların azalması halinde özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) işleyişinin olumsuz etkileneceğine yönelik endişe hâkim.

Türkiye’nin büyük değil normal donör olmak istediğini konfirme eden Jagland, “AK ve özellikle de AİHM elde edebileceği her türlü mali desteğe ihtiyaç duyuyor” dedi.

Mektubun ne anlama geldiğinin derinlemesine inceleneceğini söyleyen Jagland, “Türkiye’nin, AK’ye yönelik taahhütlerini kısıtlamaya ya da bunlardan vazgeçmeye yönelik herhangi bir sinyal içermiyor” dedi.

Mali destekler gündeme gelmişti

Son olarak, Brüksel’de ekim ayı ortasında düzenlenen AB liderler zirvesinde, üyelik müzakereleri kapsamında Türkiye’ye yapılması öngörülen mali yardımlarda kesintiye gidilmesinde uzlaşılmıştı.

Türkiye’ye verilen mali desteğin, insan hakları performansına bağlı olarak kısıtlanması konusundaki ilk teklif birliğin gündemine resmen girmişti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker dün yaptığı açıklamada, Türkiye için öngörülen katılım öncesi mali yardımlarda değişikliğe gidileceğini, yardımların adalet sistemi ve sivil toplum kuruluşlarına aktarılacağını söylemişti.