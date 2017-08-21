Hukuki girişim gündemde: Tekirdağlılar rakı fabrikasından vazgeçmiyor

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ‘Tekirdağ rakısı’nın isim hakkını alabilmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Tekirdağ’ın ünlü rakısını üreten Tekirdağ Rakı Fabrikası, özelleştirilmesinin ardından Manisa’ya taşınmıştı.

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Basın toplantısı düzenleyen Albayrak, fabrikanın alanını satın alabilmek için girişimde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını ifade etti.

Fabrikanın 14 yıl genel müdürlüğünü de yapan başkan, Tekirdağ rakısının kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu kaydetti.

‘Satmaktan vazgeçtiler’

Albayrak, fabrikanın satışını ve kendi mücadelesini anlattı: “Tekirdağ’da bir fabrika, Tekirdağ ismiyle rakı üretiyor. Tekirdağ’ın gelmiş geçmiş 86 yıl içerisinde çok değerli müdürleri, teknisyenleri, memurlarının ve işçilerin emeği olan herkesin göz nuru olmuş böyle bir tesisin satılırken, bunu yetkililerine söylüyorum. Önce gelip diyeceklerdi ki; ‘Başkanım, biz fabrikayı satıyoruz, alıyor musunuz?’ Bunu hep bekledik. Ben öğrendiğim zaman satılmıştı. 1.5 senedir de kendi yerlerinde de kiracı durumundaydılar. Daha sonra ben alan firmayla görüştüm. Davet ettim kendilerini dedim ki, ‘Tamam almışsınız, hayırlı olsun. Burayı satmayı düşünüyor musunuz?’ diye sordum. Bundan 1.5 sene önce kendileri ile görüştüm. Yani bu gerçekleri anlatayım ki hepinizin bilmesini istiyorum. ‘Düşüneyim bir ortağıma sorayım’ dedi. ‘Bunu meclise götüreceğim’ dedim, ‘Götürebilirsiniz’ dedi. Ben de büyükşehir meclisine götürdüm. Yani ‘Gerekli mi gerekmez mi?’ diye tartışma da oldu aslında. Ben meclisten kararı da aldım. Hatta mecliste bir komisyon kurduk. Son aşamaya geldiğimizde firma sahibi satmaktan vazgeçti. Fabrikanın eski müdürü olarak, benim memleketimin ismi kullanılarak, bugün bir marka oluşmuştur. O markanın Tekirdağ’da hep kalmasını istedim. Hatta Tekirdağ ismiyle olan rakının burada butik şeklinde çalışsın istedim. O da sanırım şirketin programında yok.”

‘Çalışılıyor’

Albayrak, fabrikanın kapanmasıyla bölgede yaklaşık üç-dört bağcının da zarar gördüğünü belirterek, şöyle devam etti: “Arkadaşlara talimat verdim. Boyutları araştırıyoruz. Çünkü coğrafi sistem olarak, Tekirdağ Rakısı, Tekirdağ Peyniri, Tekirdağ Köftesi bu bölgeyi andırdığı için onun birtakım koruyucu tedbirleri maddeleri var. Arkadaşlar bu konuda çalışma yapıyor. Ne diyor yazıda, ‘Tekirdağ Rrakısı, Tekirdağ fabrikamızda üretilmiştir.’ Bundan sonra ‘Tekirdağ Rakısı, Manisa fabrikamızda üretilmiştir’ diye yazacak. Bunun hukuki yönlerini araştırıyoruz. İnşallah Tekirdağlıları sevindiririz.”