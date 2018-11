Hukukçuların gözünden AİHM kararı: Bağlayıcı; Demirtaş serbest bırakılmalı

Hukukçular Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bizi bağlamaz” dediği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP lideri Selahattin Demirtaş’a ilişkin kararının Türkiye’yi bağladığı görüşünde.

AİHM, iki yıldır cezaevindeki Demirtaş’ın siyasi gerekçeyle tutuklandığına hükmederek tahliyesini istemişti.

Erdoğan ise, “AİHM kararları bizi bağlamaz. Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” demişti.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Yaman Akdeniz, AİHM’in kararını sosyal medyadan yorumladı.

Akdeniz, AİHM’in kararının tazminatla geçiştirilebilecek bir vaka olmadığını işaret etti: “AİHM’in Selahattin Demirtaş kararı ‘neyse parası/tazminatı veririz’ tarzında değil. Sözleşme’nin 46. maddesine istinaden Mahkeme ‘derhal salıverilmesini’ emrediyor. Bu karar da hukuken iç hukukumuzu bağlayıcıdır, tavsiye niteliğinde değildir.”

Hukukçu Kerem Altıparmak da Demirtaş’ın parmaklıklar ardında kalmasının uluslararası hukuka aykırı olacağının altını çizdi: “AİHM Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna son verilmesi için gereğinin yapılması gerektiğini karara bağladı. Şu andan itibaren tutuklu olması hem ulusal hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Derhal serbest bırakılması gerekir!”

Altıparmak bir sonraki mesajındaysa Erdoğan’ın “Bizi bağlamaz, karşı adımlar atacağız” demesine atfen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve dolayısıyla AİHM kararının Anayasa uyarınca herkesi bağlayacağını vurgulayarak yapılacak herhangi bir hamlenin hukuki geçerlilik taşımayacağını belirtti.

Avukat Aslı Kazan da Twitter hesabından AİHS’nin 46’ncı maddesine işaret ederek kararının bağdayıcılığına vurgu yaptı.

Buna göre sözleşmeye taraf olan Türkiye, mahkemenin nihai kararına uymak zorunda.

Kazan’ın mesajı şöyle:”Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 46. maddesine göre, mahkeme kararları BAĞLAYICIDIR. “Âkit devletler, taraf oldukları davalarda Mahkemenin nihai kararına uymayı taahhüt” etmişlerdir. Kendi takdirlerine bırakılan kısım kararın ne şekilde yerine getirileceğidir.”

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri de Twitter hesabından, “AİHM’nin kararı net: Demirtaş acilen serbest bırakılmalı. Tutukluluğu siyasidir” diye yazdı.

A clear verdict by the European Court of Human Rights: Demirtas must be released immediately. His detention is of a political, not a criminal nature. #FreeDemirtas pic.twitter.com/DYkKjR8rpo

— Kati Piri (@KatiPiri) November 20, 2018