Hukukçuların gözünden AİHM kararı: Bağlayıcı; Demirtaş serbest bırakılmalı

Hukukçular Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bizi bağlamaz” dediği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP lideri Selahattin Demirtaş’a ilişkin kararının Türkiye’yi bağladığı görüşünde.

AİHM, iki yıldır cezaevindeki Demirtaş’ın siyasi gerekçeyle tutuklandığına hükmederek tahliyesini istemişti.

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Erdoğan ise, “AİHM kararları bizi bağlamaz. Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” demişti.

Çok soran oluyor AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı "neyse parası/tazminatı veririz" tarzında değil. Sözleşme'nin 46. maddesine istinaden Mahkeme "derhal salıverilmesini" emrediyor. Bu karar da hukuken iç hukukumuzu bağlayıcıdır, tavsiye niteliğinde falan değildir. — Yaman Akdeniz (@cyberrights) November 20, 2018

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Yaman Akdeniz, AİHM’in kararını sosyal medyadan yorumladı.

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Akdeniz, AİHM’in kararının tazminatla geçiştirilebilecek bir vaka olmadığını işaret etti: “AİHM’in Selahattin Demirtaş kararı ‘neyse parası/tazminatı veririz’ tarzında değil. Sözleşme’nin 46. maddesine istinaden Mahkeme ‘derhal salıverilmesini’ emrediyor. Bu karar da hukuken iç hukukumuzu bağlayıcıdır, tavsiye niteliğinde değildir.”

AİHM Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna son verilmesi için gereğinin yapılması gerektiğini karara bağladı. Şu andan itibaren tutuklu olması hem ulusal hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Derhal serbest bırakılması gerekir! — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) November 20, 2018

Hukukçu Kerem Altıparmak da Demirtaş’ın parmaklıklar ardında kalmasının uluslararası hukuka aykırı olacağının altını çizdi: “AİHM Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna son verilmesi için gereğinin yapılması gerektiğini karara bağladı. Şu andan itibaren tutuklu olması hem ulusal hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Derhal serbest bırakılması gerekir!”

Cumhurbaşkanının açıklamasındaki "biz" kim bilmiyorum. Ama AİHS ve dolayısıyla AİHM kararı, Anayasa uyarınca kendisi dahil herkesi bağlıyor. Bu koşullarda, alacağız dediği hamleler hiçbiri hukuki geçerlilik taşıyamaz. Bu çok açık. — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) November 20, 2018

Altıparmak bir sonraki mesajındaysa Erdoğan’ın “Bizi bağlamaz, karşı adımlar atacağız” demesine atfen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve dolayısıyla AİHM kararının Anayasa uyarınca herkesi bağlayacağını vurgulayarak yapılacak herhangi bir hamlenin hukuki geçerlilik taşımayacağını belirtti.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 46. maddesine göre, mahkeme kararları BAĞLAYICIDIR. "Âkit devletler, taraf oldukları davalarda Mahkemenin nihai kararına uymayı taahhüt" etmişlerdir.

Kendi takdirlerine bırakılan kısım kararın ne şekilde yerine getirileceğidir. — Asli Kazan (@perapea) November 20, 2018

Avukat Aslı Kazan da Twitter hesabından AİHS’nin 46’ncı maddesine işaret ederek kararının bağdayıcılığına vurgu yaptı.

Buna göre sözleşmeye taraf olan Türkiye, mahkemenin nihai kararına uymak zorunda.

Kazan’ın mesajı şöyle:”Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 46. maddesine göre, mahkeme kararları BAĞLAYICIDIR. “Âkit devletler, taraf oldukları davalarda Mahkemenin nihai kararına uymayı taahhüt” etmişlerdir. Kendi takdirlerine bırakılan kısım kararın ne şekilde yerine getirileceğidir.”

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri de Twitter hesabından, “AİHM’nin kararı net: Demirtaş acilen serbest bırakılmalı. Tutukluluğu siyasidir” diye yazdı.