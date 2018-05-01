Hukukçu Kazan seçmenleri uyardı: YSK kaydınıza bakın, adresiniz değişmiş olabilir

İstanbul Barosu’nun eski başkanı Turgut Kazan, 24 Haziran’da yapılacak erken seçim için seçmenleri adreslerini kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kazan, sözlerine, “Tüm seçmenleri uyarıyoruz. İktidarın memuru bir nüfus müdürlüğü, oturduğunuz eve başkasını kaydetmiş olabilir” diye başladı.

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Böyle bir durumda oy kullanılamayacağını aktaran Kazan, bir noter işlemi sırasında, müvekkilinin adresine başkasının yazıldığını öğrendiğini ve noter işleminin yapılamadığını yazdı.

Kazan şöyle devam etti: “Belgelerimizi sunarak kaydı düzelttirdik. Ve bu gerçeğe aykırı işlemi kimin / nasıl yaptırdığını öğrenip haklarımızı kullanmak için İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvurduk. Cevap veremeyeceklerini bildirdiler. Ama kayıtlara bakılırken bir İGDAŞ faturasıyla, müvekkilimizin adresine CÜPPELİ AHMET EFENDİ ailesinin yazıldığını gördük. Belki onlar da kendi adreslerinden silinmişti. Eğer, bu durumu tesadüfen öğrenmeseydik, müvekkilimiz ve onun yerine yazılanlar oy kullanamayacaktı. Sizler için de benzer bir işlem yapılmış olabilir. Nitekim, biz başka bir örneğe de rastladık. Ailemizin oturduğu eve başkalarını da yazmışlardı.”

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Seçmenlere YSK’nın internet sitesine girip seçmen kayıtlarına bakmalarını tavsiye eden Kazan, “Eğer yoksa veya oyunuzu başka yerde kullanmak istiyorsanız, gerekli belgelerle İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurup beyanname onaylatmanız ve onu İlçe Seçim Kurulu’na sunmanız gerekiyor. Mutlaka görevimizi yapalım. Önce YSK sitesine, sonra 2 Mayıs – 12 Mayıs arası muhtarlıklara asılacak seçmen listelerine bakalım. Ve 24 Haziran’da, eğer kalırsa 8 Temmuz’da mutlaka oylarımızı kullanalım” diye yazdı.