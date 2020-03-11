Hukukçu Altıparmak: Bir yılda ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten 100 bin kişi soruşturuldu; madde kaldırılmalı

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Kerem Altıparmak, son bir yılda ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 30 binin üzerinde dava açıldığını, 100 binin üzerinde kişinin ise soruşturmaya tabi tutulduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı olduğunu savunan Altıparmak, bu maddenin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

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“Sözleşmeye aykırı olduğu için 299. madde esas alınamaz, uygulanamaz. Bu hakimin söylediği şekilde bile kimseye uygulanamaz. AİHM kararlarındaki çizgi ise şu: Kral dahi olsa bir kişi, diğer bütün insanlardan daha ayrıcalıklı şekilde korunamaz. Anayasadaki eşitlik ilkesinin de sorunlu bir sonucudur bu. AİHM içtihadı olmasaydı bile böyle bir karar vermek gerekirdi. Bence yetmez ama evet. Ben eninde sonunda 299’un kaldırılacağını düşünüyorum.”

Maddeye göre cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Suçun alenen işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılıyor.

Maddenin gerekçesinde ise “Cumhurbaşkanının devleti temsil etmesi ve Anayasa’da belirtilen görev ve yetkileri göz önüne alınarak onun kişiliğine yöneltilen hareketin bir bakıma devlet kuvvetleri aleyhine cürümlerden sayılması gerektiği düşüncesinden hareketle bu madde kaleme alınmış ve cumhurbaşkanına karşı hakaret müstakil bir suç haline getirilmiştir” deniyor.