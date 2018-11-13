Hukuk firmaları ‘krizi fırsata çevirdi’: Yeni meslek ‘konkordato danışmanlığı’

Son aylarda giderek artan konkordato ilanları, ‘konkordato danışmanlığı’ diye yeni bir mesleğin de doğmasına yol açtı.

Konkordato, borcunu kısa sürede ödeme kabiliyetini yitiren şirketlerin iflas etmeden önce başvurdukları bir yol. Böylece şirketler nakit akışlarını yönetemedikleri gerekçesiyle alacaklılarla anlaşıp borcu bir ödeme takvimine bağlıyor.

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Son aylarda Türk Lirası’nın hızla değer kaybetmesi ve enflasyonun yüzde 25’in üzerine çıkmasıyla pek çok şirket peş peşe konkordato ilan ediyor.

Konkordato talebi yeni iş doğurdu

Dünya’dan Selenay Yağcı’nın haberine göre piyasada artan konkordato talebini ‘fırsata çeviren’ hukuk firmaları ise hizmet listesine konkordato danışmanlığı kategorisini de ekledi.

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Konkordato ilan etmek için belirli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu sebeple konkordato ilan eden şirketler danışmanlık hizmeti alarak işlemi kolaylaştırıyorlar.

Konkordato danışmanlığının maliyeti 184 bine kadar çıkıyor

Konkordato danışmanları, sadece başvuru ve dosya takibi değil, alacaklılarla pazarlığa kadar geniş bir hizmet kalemi sunuyor. Ayrıca şirketle gizlilik anlaşması da imzalanıyor.

Konkordato danışmanlığı almanın maliyeti ise firmanın borçlarına göre aylık 2 ila 8 bin lira. Toplamda 23 ay süren konkordato için danışmanlık ücreti 184 bin liraya kadar çıkabiliyor.