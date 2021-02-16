Hukuk fakültelerinin başarı sıralaması yükseltildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hukuk fakülteleri için başarı sıralamasını 125 binden 100 bine yükseltti. Karar, 2021-2022 tercih döneminde geçerli olacak.

Fotoğraf: Reuters

YÖK’ün yazılı açıklamasında hukuk eğitimine talebin giderek arttığı belirtilerek 47’si devlet, 37’si de vakıf olmak üzere toplam 84 hukuk fakültesinin bulunduğu kaydedildi.

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Açıklamada, hukuk fakültelerinin başarı sıralamasının 2018-2019 döneminde 190 bin, 2019-2020 döneminde ise 125 bin olduğu anımsatıldı.

Adalet Bakanlığı’nın talebi de dikkate alınarak sıralamanın 100 bine yükseltildiği aktarılan açıklamada, kararın 11 Şubat’taki YÖK Genel Kurulu’nda alındığı dile getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu konuda birkaç hususu vurgulamak gerekir. ‘Rasyonel ve bilimsel planlamalar’ sonucunda tahsis edilen hukuk fakültesi kontenjanlarına, 190 bine başarı sıralamasının geçerli olduğu 2019 yılında 15 bin 721; başarı sıralaması şartının 125 bine yükseltildiği 2020 yılında ise 15 bin 70 öğrencimiz yerleşmiştir (Diğer bir ifadeyle, yeni YÖK’ün Türk yükseköğretim sistemine kazandırdığı başarı sıralaması şartının kendi içinde kontenjan planlamasına da kalite odaklı katkı sağladığı görülmektedir).

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2020-YKS’de, Devlet üniversiteleri hukuk fakültelerine en düşük puanla yerleşen adayın başarı sıralaması 33 bin 813; vakıf üniversiteleri hukuk fakültelerine yerleşen en düşük puanlı adayın başarı sıralaması ise 125 bindir. Bu rakamlar başarı sıralaması şartının yükseltilmesinin önemine de işaret eden bir husustur.”