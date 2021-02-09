Hukuk bürosu hakkında olumsuz yorum yazan kişi 25 bin sterlin tazminat ödeyecek

Dünyanın dört bir yanındaki işletmelerle ilgili değerlendirmelerin yayınlandığı ‘TrustPilot’ adlı internet sitesinde bir hukuk bürosuyla ilgili olumsuz değerlendirme yapan kişi 25 bin sterlin (244 bin 178 lira) tazminat ödeyecek.

Britanya’da yaşayan Philip James Waymouth, hukuk bürosu Summerfield Browne’dan internet üzerinden danışmanlık hizmeti aldı. Ancak memnun kalmadı ve bunu TrustPilot’taki değerlendirmesinde dile getirdi.

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Avukatların yetersiz ve aldatıcı olduğuna dair ifadeler kullanan Waymouth’a hukuk bürosu tarafından dava açıldı.

Waymouth’un yazdıklarının gerçeği yansıtmadığını, karalayıcı ifadeler içerdiğini ve değerlendirme sonrasında iş kaybı yaşadıklarını belirten hukuk bürosu yönetimi tazminat talep etti.

Başkent Londra’daki mahkemede görülen sanal duruşmada, hakim, hukuk bürosunu haklı buldu.

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Waymouth’un aldığı hizmetten neden memnun olmadığını net bir şekilde ifade edemediğini, kullandığı ifadelerin hukuk bürosunu karalamak amacıyla sarfedildiğinin açık olduğunu belirten hakim, onu 25 bin sterlin tazminata mahkum etti.