Hugh Grant Covid-19’u anlattı: Gözlerimin üç kat büyüdüğünü hissettim

Şubat ayında eşi Anne Eberstein ile birlikte Covid-19’a yakalanıp hastalığı yenen Britanyalı oyuncu Hugh Grant, göz kürelerinin üç kat büyüdüğünü hissetmiş.

Fotoğraf: CBS

60 yaşındaki oyuncu, Britanya’nın başkenti Londra’daki bir otel odasından CBS’te yayınlanan ‘The Late Show with Stephen Colbert’ adlı programına katıldı ve hastalık sürecini anlattı.

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Geçen ay yapılan test sonucunda kanında antikor tespit ediliğini belirten Grant hastalığa yakalandığında etrafındakilerden utanacak kadar terlediğini söyledi.

Gözlerini büyümüş gibi olmasının yanı sıra ‘göğsüne koca bir adamın oturduğunu hissettiğini’ anlatan Grant, koku alma duyusunu kaybettiğinin de altını çizdi.

‘Eşinin parfümünü yüzüne sıkmış’

Tanı konulmadan önceki süreç için, “Sokakta yürüyordum ve bir an fark ettim ki hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum” diyen Grant paniklemeye başladığını belirterek şöyle devam etti: “Çiçek kokluyordum kokusunu almıyordum. Çöp kovalarını kokluyordum koku almıyordum. İnsanların koltukaltını koklamak istiyorsunuz emin olmak için. Eve gittim ve eşimin pafümünü, Chanel No.5’i yüzüme sıktım. Kör oldum ama koku almıyordum. Sonra bunun hastalığın bir belirtisi olduğu ortaya çıktı.”

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Beş çocuk babası oyunca, kızlarını sokağa çıkma kısıtlaması süresince oyalamak için onlarla oynadığını belirterek, “Barbie’leriyle oynuyorduk. İşin ilginç yanı fark ettim ki onlar uyumuş ben hala Barbie’yle oynamaya devam ediyorum!” diye konuştu.

Göz doktorları, mart ayında, halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen konjonktivitin, gözlerde pembeleşmenin Covid-19’un bir belirtisi olabileceğini açıklamıştı. Koku alma duyusunu yitirmek de belirtiler arasında gösterilmişti.