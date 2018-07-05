Malatya’da darbe girişimiyle ilgili görülen davada 15 yıl hapis cezası verilen dönemin 2’nci Ordu komutanı orgeneral Adem Huduti’ye verilen cezanın gerekçesi “‘FETÖ’ üyesi değil ama darbecileri engellemedi” olarak açıklandı.

AA’nın haberine göre kararda, dönemin Huduti’nin ‘Yurtta Sulh Konseyi’ tarafından yayınlanan sıkıyönetim mesaj emrinde “2’nci Ordu komutanlığı görevine devam” şeklinde tekrar görevlendirildiği, fiilen darbeye teşebbüs eylemi içinde oldukları anlaşılan eski tuğgeneraller Mustafa Serdar Sevgili ve Zeki Karataş ile Albay Bahadır Erdemli’nin askeri nizama uygun şekilde Huduti’nin makam odasına girip çıktığı, Erdemli’nin “Başımıza geçerseniz mutlu oluruz” demesi üzerine teklifi reddettiği belirtildi.

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Kararda şu ifadelere yer verildi: “Gecenin devamında sanığın Emir Subayı Binbaşı Sedat Kaya’nın darbe teşebbüsünde aktif rol oynayan kişileri öldürmeyi teklif ettiği ancak sanığın sorunu kansız biçimde çözeceklerini söyleyerek ateş edilmesi için emir vermemiştir.”

Huduti’nin, dönemin Malatya valisinin 2’nci Ordu bölgesinde bir sorun olup olmadığını sormasına rağmen ‘basit bir problem’ varmış gibi lanse ettiği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi: “Dönemin Van Jandarma Asayiş Komutanı İsmail Metin Temel’in telefonda, ‘Darbe karşıtı bildiri yayınlayalım’ dediği, kabul etmesine rağmen zamanında yayınlamadığı, bu şekilde FETÖ/PDY üyesi olmamasına rağmen darbe teşebbüsünde aktif rol oynayanların etkisiz hale getirilmesi için zamanında etkin karar vermediği, böylelikle sanıkları engellemeyerek suça yardım mahiyetinde hareketlerde bulunduğu kanaatine varılmıştır.”