HÜDA-PAR ve HKP’den 24 Haziran seçimlerine katılmak için başvuru

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) ve Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 24 Haziran’daki erken seçime katılabilmek için başvuru yaptı.

YSK, dün erken seçime aralarında İYİ Parti’nin de bulunduğu 10 siyasi partinin katılabileceğini açıklamıştı. YSK’nın listesinde HKP ve HÜDA-PAR yer almamıştı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’yla Ankara’da görüşen HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun ortak basın toplantısındaki gündemi YSK kararıydı.

Aralık 2012’de kurdukları partilerinin 2014’teki yerel seçimlere parti olarak katılma hakkı elde ettiğini belirten Yapıcıoğlu, Ocak 2016’da YSK’nın seçime girme yeterliliğine sahip partiler listesinde de yer aldıklarını kaydetti.

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HÜDA-PAR lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem teşkilatlanma şartı hem de büyük kongresini gerçekleştirmiş olma şartını yerine getirmiş olmamıza rağmen bu yıl açıklanan listede ismimiz yoktu. Biz gerekli itirazlarımızı yaptık. Daha önce dilekçemizi vermiştik. Bugün bir dilekçe daha verdik.”

HKP de başvurdu

Listede yer almamasının ardından 24 Haziran için girişimde bulunan bir diğer parti de HKP oldu.

HKP’nin yazılı açıklamasına göre parti, daha önce üç kez seçimlere katılmaya hak kazandı.

HKP, şu anda 58 ilde örgütlendilerini belirterek seçimlere girmek için Yargıtay Savcılığı Siyasi Partiler Bürosu’na başvurduklarını bildirdi.

Parti, daha önce büronun yeni teşkilatlarını tescil etmediğini ancak dava açılarak bu işlemin durdurulduğu bilgisini de verdi.