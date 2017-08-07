HÜDA PAR lideri ‘çözdü’: ‘Müftülere nikah yetkisi’ne karşı çıkanlar zinayı savunanlar

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren tasarıya karşı çıkanların aslında nikahın kendisine karşı olduğunu savundu.

‘Nikahsız birlikteliklere karşı çıktıklarına şahit olmadık’

Meclis’e sunulan tasarıya göre il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklenecek.

Reklam

DHA’nın haberine göre ‘birilerinin ısrarla meseleyi çarpıtmaya çalıştığını’ öne süren Yapıcıoğlu şunları söyledi: “Karşı çıkanlar aynı zamanda zinanın suç olmaktan çıkarılmasını da ısrarla savunan kişiler. En azından önemli bir kısmı böyle. Biz öyle inanıyoruz ki, bu yetkiye karşı çıkanlar aslında nikah müessesinin kendisine karşı çıkıyorlar. Çünkü bu insanların bugüne kadar nikahsız birlikteliklere karşı çıktıklarına şahit olmadık, hatta nikahsız birlikteliklerin suç sayılması ve yasaklanması yönünde bir adım atılıyor olması bu kesimi çok ciddi bir şekilde rahatsız edecektir.”