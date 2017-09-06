HÜDA-PAR da ‘siyasi ayağı’ istedi: Her türlü imkanı verdiniz ama hesap vermediniz

Hür Dava Partisi’nin (HÜDA-PAR) Diyarbakır il başkanı Şeyhmus Tanrıkulu, hükümetten ‘FETÖ’yle mücadelede ‘siyasi ayağı’ istedi: “Her türlü imkanı verdiniz ama hesap vermediniz.”

DHA’ya konuşan Tanrıkulu, biten ‘çözüm süreci’ ve ‘FETÖ’yle mücadele konularında açıklamalarda bulundu.

Reklam

Tanrıkulu şöyle konuştu: “Referandumdan sonra ‘Belki Kürt meselesiyle ilgili adım atar ve Kürt meselesini çözer’ diye kamuoyu bekliyordu. İşte anadilde eğitim ve öğretim ile Kürtçenin resmi dil olarak kabul edilmesiyle Kürt meselesi tamamen çözülecekti. Fakat bu iki konuda hükümet bir türlü adım atmıyor. Ya da atmak istemiyor. Kürt meselesini ayrı görmek lazım, PKK konusunu ayrı görmek lazım.”

Eleştirilerinde ‘FETÖ’yle mücadele’ye de değinen Tanrıkulu şunları söyledi: “Siz sekiz yıl boyunca bu ülkenin maddi kaynaklarını onların ayaklarına serdiniz. Her türlü imkanı verdiniz ama bunun hesabını vermediniz. AK Parti içerisinde siyaseten herhangi bir milletvekili veya bakanın görevden alındığı veya bunlarla ilgili işlem başlatıldığını görmedik. Siyasi ayağının da ortaya çıkarılması lazım.”