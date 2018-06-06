HÜDA-PAR, AKP ile anlaşamamış: ‘Cumhur ittifakı’yle rakibiz

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 24 Haziran’daki seçimlerde AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’na rakip olduklarını belirterek, listeler konusunda AKP ile anlaşamadıklarını söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Yavuz, “Kürt meselesi ulus devletin dayatmalarının sonucu ortaya çıkmıştır, hatalar devam ediyor, dil ve kimliğin üzerindeki yasaklamalar devam ediyor” dedi.

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‘Cumhur ittifakı’ içerisinde partilerinin logosunun yer almaması nedeniyle anlaşmaya varamadıklarını aktaran Yavuz şöyle devam etti: “AK Parti’nin listeleri içerisinde parlamentoya girme konusu da görüşüldü. Uzlaşamadık. Sadece ittifak gündemi ile randevu talep etmedik. HDP ile görüşme isteğimizde bir ittifak düşüncesi yoktu. Seçim dönemlerinde çatışmalar meydana geliyor. Bunların meydana gelmemesi için tüm partilerden randevu talep ettik”

Programda Hizbullah ile bağlantılarının sorulması üzerine Yavuz şu yanıtı verdi: “Bağımsız ve bağlantısız hareketiz. Türkiye’nin yakın tarihi içerisinde geldiğimiz zaman dilimi çok da normal değil. Biri birini tetikleyen olaylar zinciri. Bir normalleşmenin yaşanması gerektiğini düşünüyoruz.”