HÜDA-PAR, 24 Haziran’da Erdoğan’ı destekleyecek

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldı.
Partisinin İstanbul il başkanlığındaki basın toplantısında konuşan HÜDA-PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni devam ettirme yönünde irade beyanında bulunan Erdoğan’ı destekleme kararı aldık” dedi.
HDP’yle barışmak istemişlerdi
HÜDA-PAR’ın geçen günlerde istifa eden genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 27 Nisan’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü.
HÜDA-PAR, milletvekili seçimine parti olarak gireceğini açıklamış, ancak cumhurbaşkanı adayı çıkarmamıştı.
Parti son olarak ‘kavgalı’ olduğu HDP’ye ‘zeytin dalı’ uzatarak ‘6-8 Ekim olaylarının acısını gömüp barış şerbeti içmeye hazır olduklarını’ kaydetmişti.