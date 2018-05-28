HÜDA-PAR, 24 Haziran’da Erdoğan’ı destekleyecek

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, adaletin Allah’ın emri olduğunu belirterek “Adaleti kutup yıldızı gibi parlatmayı birlikte başaracağız. Güven kazanacak ve milletin gönlündeki o müstesna makama ‘peygamber postu’na yeniden kurulacaktır” dedi.