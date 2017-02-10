‘Hücuma çıkışlarda daha arzulu olabilirdik’ diyen Tamer Tuna: Gücümüzü tam anlamıyla ortaya koyamadık

Teknik direktör Şenol Güneş’in cezası nedeniyle Karabükspor maçında takımın başında çıkan Beşiktaş yardımcı antrenörü Tamer Tuna, 2-1 kaybettikleri karşılaşma için, “Gücümüzü tam anlamıyla ortaya koyamadık” dedi.

‘Hedeften sapmadan devam ediyoruz’

Maçın ardından yaptığı açıklamada, üç puan kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getiren Tuna, şunları söyledi: “Hedeflediğimiz bir yol var. Bu yol için tüm maçları kazanmak zorundayız lig sonuna kadar. Bugün bu maçı kaybettik ama hedeften hiç sapmadan devam ediyoruz. Güçlü bir takımız, öz güvenimiz ortada. Bugün burada üç puan bıraktık ama biz bu hedefe sezon bittiğinde kesinlikle ulaşmış olacağız.”

‘Çok orta yaptık ama etkili olamadık’

“Hücuma çıkışlarda biraz daha istekli, arzulu, coşkulu olabilirdik” diyen Tuna, şöyle devam etti: “Bu bizim güçlü olan yanımızdı. Çok orta yaptık, hücum bölgesine fazla gittik ama etkili olamadık. Bunlar eksik yönlerimizdi. Biz iyi olduğumuz sürece zaten hedefimizi gerçekleştireceğimizi biliyoruz. Bu yönlerimizi ortaya koyduğumuzda çok güçlü bir takım olduğumuzu biliyoruz. Etkinliğimizi, gücümüzü tam anlamıyla ortaya koyamadığımızı düşünüyorum.”