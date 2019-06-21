Huawei’nin gözü Rus işletim sisteminde

Çin’li teknoloji devi Huawei’nin, Rusya’nın geliştirdiği işletim sistemi Avrora’yı kullanabilmek için harekete geçtiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump Amerikalı firmaların ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerine teknoloji kullandırmasını yasaklamıştı. Başkanlık emrindeki kara listede yer alan yabancı şirketler, Amerikalı şirketlerin geliştirdiği teknolojiyi kullanamayacak. Söz konusu listede dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei de yer almış, Amerikan Ticaret Bakanlığı, Huawei şirketine uygulanan ticari kısıtlamaların bir kısmını 90 günlüğüne askıya aldığını açıklamıştı.

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Görüşmelerin, Huawei ve Rusya İletişim Bakanlığı arasında gerçekleştirileceği, bakanlıktan üst düzey bir yetkili tarafından onaylandı.

ABD’nin kara listeye alması sonrasında Google’ın Android işletim sistemini kullanamayacak Huawei’nin CEO’su Ren Zhengfie firmanın bu sebeple yaklaşık 30 milyar dolar kaybedeceğini belirtti.



