Huawei, Britanya’da 1 milyar sterlinlik araştırma tesisi kuracak

Çin’in telekomünikasyon devi Huawei Technologies, Britanya’da 1 milyar sterlinlik (8.51 milyar lira) araştırma ve geliştirme tesisi kurmak için gerekli izinleri aldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Arge tesisi 400 kişiyi istihdam edecek ve fiber optik iletişim sistemlerinde kullanılacak optik cihazların üretimine odaklanacak.

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Huawei’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Victor Zhang, “Britanya canlı ve açık bir pazara, aynı zamanda dünyadaki en iyi yeteneklerin bir kısmına sahip” dedi.

Britanyalı yetkililer, ocak ayında Huawei’ye 5G iletişim ağı geliştirme projesinde kısıtlı bir rol verdikten sonra, Çinli şirketin ekipmanlarını bu projede en güvenli nasıl kullanabileceklerini değerlendiriyorlar.