Huawei ABD yasağını kaldırmak için ‘karar duruşması’ istedi

Çin merkezli teknoloji firması Huawei, firmanın ABD’de satış yapmasını engelleyen, ABD Ulusal Güvenlik Yetkilendirme Yasası’nın onaylanması sonrası, ABD’de açtığı davada ‘karar duruşması’ istedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump Amerikalı firmaların ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerine teknoloji kullandırmasını yasaklamıştı. Başkanlık emrindeki kara listede yer alan yabancı şirketler, Amerikalı şirketlerin geliştirdiği teknolojiyi kullanamayacak. Söz konusu listede dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei de yer almış, Amerikan Ticaret Bakanlığı, Huawei şirketine uygulanan ticari kısıtlamaların bir kısmını 90 günlüğüne askıya aldığını açıklamıştı.

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Huawei’den yapılan açıklamada, ABD’nin ‘siber güvenlik sağlamadığı’ gerekçesiyle firma aleyhinde yürütttüğü kampanyayı durdurması istendi.

Huawei Hukuk Sorumlusu Song Liuping ABD yönetiminin firmanın güvenlik açıkları olduğunu kanıtlama konusunda başarısız olduğunu söyledi ve “Ne ateş, ne duman var; yalnızca spekülasyon” dedi.

Dava Teksas Doğa Bölgesi mahkemesinde 19 Eylül tarihinde görülecek.

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Basına yansıyan haberlerde, Huawei’in ABD’deki yasağını kaldırmak için çabaladığı ve ülkedeki avukat sayısını artırdığı belirtildi.