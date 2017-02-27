HSYK’nın son kararnamesiyle 454 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi

HSYK’nin yayınladığı son kararnameyle 454 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi.
Ayrıntılar geliyor…
Yaramazlara biraz batar!
HSYK’nin yayınladığı son kararnameyle 454 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi.
1- Metropoll’ün sahibi Sencar: Katılım yüzde 85’in üzerine çıkarsa ‘Hayır’ şansı fazla
Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği için yapılacak referandumda katılım oranının yüzde 85’i geçmesi halinde ‘Hayır’ çıkma olasılığının daha güçlü olduğunu açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Aziz Kocaoğlu’nun aralarında olduğu 129 kişinin ‘ihalelerde yolsuzluk, organize suç örgütü kurma’ suçlamasıyla yargılandığı davada beraat kararı verildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, 16 Nisan’daki ‘partili cumhurbaşkanlığını’ hedefleyen referandumu ‘tek adam’la eleştirdi: “İstikrarsızlık, yoksulluk, hayat pahalılığı getirir; şiddeti, ayrıştırmayı, terörü besler.”
Kocaeli Üniversitesi’nde iki grup arasında çıkan kavganın ardından ‘dağılmayan’ 47 öğrenci gözaltına alındı.