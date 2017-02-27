HSYK’nın son kararnamesiyle 454 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi

1- Metropoll’ün sahibi Sencar: Katılım yüzde 85’in üzerine çıkarsa ‘Hayır’ şansı fazla

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği için yapılacak referandumda katılım oranının yüzde 85’i geçmesi halinde ‘Hayır’ çıkma olasılığının daha güçlü olduğunu açıkladı.