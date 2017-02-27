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Yaramazlara biraz batar!

   
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HSYK’nın son kararnamesiyle 454 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi

 

HSYK’nin yayınladığı son kararnameyle 454 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi.

Ayrıntılar geliyor…

SON HABERLER

Akşam Postası / 27 Şubat 2017

1- Metropoll’ün sahibi Sencar: Katılım yüzde 85’in üzerine çıkarsa ‘Hayır’ şansı fazla
Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği için yapılacak referandumda katılım oranının yüzde 85’i geçmesi halinde ‘Hayır’ çıkma olasılığının daha güçlü olduğunu açıkladı.

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