HSYK’nın iade ettiği üyelerle ilgili inceleme: ‘ByLock’ kullanıcıları sisteme girmiş

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) incelemesi sonucu göreve iade edilen yargı üyeleriyle ilgili yapılan incelemede, kırılan ya da paylaşılan ADSL şifreleriyle ‘ByLock’ kullanıcılarının yargı üyelerine ait sistemlere giriş yaptıkları belirtildi.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, HSYK meslekten çıkarma kararlarına karşı ‘yeniden inceleme’ talebinde bulunan dört hâkim ile üç savcının başvurusunu inceledi. Beş yargı mensubuyla ilgili meslekten çıkarma kararları kaldırılırken, hâkim Ramazan Saluk ve savcı Orhan Arslan’ın yeniden inceleme talepleri reddedildi.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan iade kararlarında savcı Oğuzhan Sarıhan adına kayıtlı olan ADSL hattıyla ‘ByLock’a girildiğinin tespit edildiği, araştırmada Sarıhan’ın ADSL şifresini birlikte görev yaptığı bazı arkadaşlarıyla paylaştığı, bu kişilerden hakim Hüseyin Şen’in, ‘ByLock’ kurulu cep telefonunu, ADSL şifresini girerek kullandığı tespit edildi.

Sarıhan’ın ‘ByLock’ programını kullandığına dair somut ve yeterli bir delil bulunamadı. ‘Sosyal çevre araştırması, HTS kayıtları, dijital incelemeler ve toplanan deliller’ değerlendirilerek ihraç kararının kaldırılmasına karar verildi.

Savcı Ümit Kayrak adına tanımlı Uid (kullanıcı-26124) numarasının aynı zamanda Komiser Turgut Canavar’a da tanımlı olduğu, Canavar’ın Kayrak’a ait ADSL internet hattını kullanarak ‘ByLock’ kurulu cihazla sisteme giriş yaptığı tespit edildi. Kayrak’ın ‘ByLock’ kullandığına dair somut delil bulunmazken ‘sosyal çevre araştırması, HTS kayıtları, dijital incelemeler ve toplanan deliller’ değerlendirilerek ihraç kararı kaldırıldı.

Doktor komşu sisteme girmiş

Hâkim Ümmügülsüm Eker ve hakim Hâkim Serkan Özgüngör, yeniden inceleme dilekçelerinde belirtilen hususlar, ‘sosyal çevre araştırması, HTS kayıtları, dijital incelemeler ve toplanan deliller’ değerlendirilerek görevlerine iade edildi.

Hakim Atilla Han’la ilgili yapılan incelemede, aynı apartmanda oturan bir doktor tarafından ADSL hattının şifresinin kırıldığı ve ‘ByLock’ programının kurulu olduğu cihazla sisteme giriş yapıldığı tespit edildi.

Han’ın ByLock programını kullandığına dair dosya kapsamında somut ve yeterli bir delil bulunmadığı vurgulanarak, ‘sosyal çevre araştırması, HTS kayıtları, dijital incelemeler ve toplanan deliller’ görevine iadesine karar verildiği belirtildi.