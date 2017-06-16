HSYK’nın elini çekmediği MİT TIR’ları davası: Heyet sürekli değişti, son hakim 10 aylıktı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu MİT TIR’ları belgelerini verdiği gerekçesiyle ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıla mahkum eden mahkeme heyeti tartışmaların odağında.

Berberoğlu, önce müebbet hapse çarptırılmış ardından cezası 25 yıla indirilerek üst mahkemenin kararı beklenmeden adliyede tutuklanmıştı. Uzun süre gündemdden düşmeyen MİT TIR’ları davasında gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül’ün Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla serbest kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu iş daha bitmedi” demişti.

Bu sözler mahkemenin seyrinde de değişikliklere neden oldu.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un derlemesi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) uzun süre davadan elini çekmediğini gösteriyor. Son olarak Berberoğlu’nun tutuklama kararında imzası bulunan bir yargı üyesinin de 10 aylık hakim olduğu ve Berberoğlu’nu daha önce hiç görmediği ortaya çıktı.

Berberoğlu’nun tutuklanmasına varan süreç, adım adım şöyle ilerlemişti:

* Erdoğan’ın, Gül ve Dündar’ın Şubat 2016’daki tahliyesini “Bu iş daha bitmedi” diye değerlendirmesinin ardından HSYK mahkemeye ikinci bir heyet görevlendirdi. Bu heyet sadece MİT TIR’ları, Hrant Dink cinayeti ve Tahşiye soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla yürütülen davalara bakıyor.

* Bunu yeterli görmeyen dönemin İstanbul başsavcısı Hadi Salihoğlu, ilk celseye iki gün kala duruşma savcısını değiştirdi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda soruşturma savcısı olarak çalışan savcı Evliya Çalışkan duruşma savcısı oldu. Çalışkan, dava kapsamında Dündar’a 25, Gül’e 10 yıl hapis istedi. Çalışkan görevi, savcı Mehmet Yeşilkaya’ya bıraktı.

* Dündar’a 10, Gül’e beş yıl hapis cezası veren heyette yer alan Bünyamin Karakaş, ‘FETÖ’ suçlamasıyla meslekten ihraç edildi. Karakaş’ın yerine Arif Atanıan getirildi.

* Mahkeme başkanı 19 Aralık 2016’da değiştirildi. Canel Rüzgar HSYK tarafından başka bir mahkemeye gönderildi. Rüzgar’ın yerine mahkemenin yedek heyetinin başkanı olan mevcut başkan Ali İhsan Horasan getirildi.

* Eylül 2016’da heyetin üyesi yargıç Ömer Karagöl, 1 Mart tarihli MİT TIR’ları duruşmasında Erdoğan’ın davaya katılma talebine muhalefet etti. Karagöl, Berberoğlu’nun tutuklandığı dava kapsamında verdiği bu muhalefet şerhinin ardından heyetle son kez Fethullah Gülen ve firari savcı Zekeriya Öz’ün Dink davasına eklendiği iddianamenin kabulü kararında karşı karşıya geldi. İddianamede sanıklar yönünden yapılan delillendirmeye ilişkin muhalefet şerhi koyan Karagöl, Asliye Ceza Mahkemesi’ne sürüldü.

* Yargıç Karagöl’ün boşalttığı koltuğa sicil numarasından duruşma katibinden sonra mesleğe başladığı anlaşılan, yargıç Ayçin Saylık getirildi. MİT TIR’ları davasının geçtiğimiz günkü karar duruşmasından önceki oturumu 24 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Bu duruşmanın ardından mahkemeye atanan 10 aylık yargıç Saylık, daha önce hiç görmediği Enis Berberoğlu’na verilen tutuklama kararının altına imza attı.