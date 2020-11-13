HSK’nın Kavala yazısı ‘rutin’ işlemmiş: Terfi çalışması için

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), tutuklu işadamı Osman Kavala’nın davasıyla ilgili belgelerin incelenmek için mahkemeden istenmesinin ‘rutin’ bir işlem olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: osmankavala.org

HSK, İstanbul Adalet Komisyonu’na ‘acele’ kaydıyla 11 Kasım’da bir yazı göndererek Kavala’yı tutuklayan ve tahliye talebini reddeden hakimlerin isim listesini istemişti.

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HSK’nın açıklamasında, genel sekreterlik tarafından terfi çalışmasında kullanılmak için Adalet Komisyonu başkanlıklarından istenen bilgi yazısıyla ilgili ‘kafa karışıklığı ve hatalı değerlendirmeler’ yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hakim ve savcıların -bir yılda üç dönem olmak üzere- her iki yılda bir derece yükselme, birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma incelemesine tabi tutulduğu dile getirildi.

İncelemeler sırasında, hakim ve savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin incelemelerinde ihlale sebebiyet verip vermediğine, neden olunan ihlalin niteliği ve ağırlığına bakılması yönünde ilke kararı bulunduğu belirtildi.

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Açıklamada şu ifadeye yer verildi: “Bu ilke kararı 2020 yılı Nisan ayı terfi çalışmalarından itibaren uygulanmaya başlamıştır. Bu hüküm uyarınca, AİHM tarafından verilen tüm kararlar ilgili yargı yerlerinden istenilmekte, ihlal kararlarına sebep olan tüm belgeler toplanıp terfi kararının nihai sonucunu verecek HSK İkinci Dairesinin gündeminde değerlendirilmektedir. İhlale konu husus ceza davası olabileceği gibi, aile hukukuna ilişkin veya özellikle çokça rastlandığı üzere kadastro uyuşmazlıklarına veya özel hukuk alanına ilişkin olabilmektedir.

Sosyal medyanın gündemini meşgul eden evrak, tek bir olayla ve dosya ile sınırlı olmayıp, genel ve rutin bir terfi mutfak çalışmasının sonucudur ve bu niteliği gereği Yargı Reformu çalışmaları kapsamında 2019 yılında gerçekleşen ilke kararı hükümlerinin bir gereğidir. Kamuoyundaki bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalı değerlendirmeleri önlemek adına saygı ile duyurulur.”

Kavala, 2017’de tutuklandığı ‘Gezi davası’ndaki iki buçuk yıllık tutukluluğun ardından geçen şubatta beraat etmiş ancak bu kararın hemen ardından ’15 Temmuz soruşturması’ kapsamında yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

CHP’den eleştiri

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HSK’nın açıklamasını eleştirerek, Kavala’nın davasıyla benzer davalardaki ihlal kararlarını hatırlattı.

Tanrıkulu, HSK Başkan Vekili ve 2’nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz’a hitaben, Twitter hesabından şunları yazdı:

“Altan dosyasında AYM kararını uygulamayan hakimi terfi ettirerek Yargıtay üyesi yapan, Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM kararlarını uygulamayan hakimlerle ilgili işlem yapmayan, Osman Kavala’nın AİHM kararlarını uygulamayan hakimleri görevde tutan sizsiniz.

Enis Berberoğlu ile ilgili AYM kararını uygulamayan hakimler Çağlayan Adliyesi’nde halen adalet mi dağıtıyorlar? Esas ‘hatalı’ olan sizsiniz. Değerlendirmelerimin tümünün doğru olduğu tecrübeyle sabittir.

Operasyonel olarak kullanılan hakim ve savcıların yarattığı adaletsizlik ve hukuksuzluktan birinci derecede başkanvekili olduğunuz HSK sorumludur.”