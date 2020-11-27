HSK, Yargıtay’a 11 yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay’a 11 yeni üye seçti.

AA’nın haberine göre HSK Genel Kurulu, bugünkü toplantısında boş bulunan Yargıtay üyelikleri için seçim yaptı.

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Belirlenen isimler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ile Akıncı Üssü Davası’nı sonuçlandıran Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray yer alıyor.

Diğer yeni üyeler ise şöyle: Eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyhan Seçkin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar, hakim Kemal Güngör, savcı Mustafa Doğan ve hakim Savaş Şahinbay.