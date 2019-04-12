HSK Rabia Naz dosyası için müfettiş görevlendirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Şaban Vatan’ın, kızı Rabia’nın ölümüyle ilgili soruşturmada ‘müfettiş incelemesi yapılması‘ yönündeki talebi doğrultusunda inceleme başlattı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Baba Şaban Vatan, 11 yaşındaki kızının intihar etmediğini, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini ve AKP Giresun Miletvekili Canikli’nin de devreye girerek kazayı yeğeninin yaptığı düşünülen Eynesil belediye başkanının itibarının korunması için olayın üstünün örtüldüğünü öne sürüyor.

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Kurulun dün yaptığı toplantıda babanın iddialarına ilişkin inceleme izni verdiği ve müfettişler görevlendirdiği öğrenildi.

Son olarak, Giresun Sulh Ceza Mahkemesi de ağabeyi Muhammet Vatan’ın ‘kardeşinin akıl sağlığının yerinde olmadığı’ yönündeki ifadesine dayanarak Şaban Vatan’ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için üç haftalığına akıl hastanesine gönderilmesine karar vermişti.









