HSK, İyidil’e beraat verip tahliye eden mahkeme heyetini görevden aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek’in eski komutanı Metin İyidil’e beraat verip tahliye eden heyeti görevden aldı. İyidil’e yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in oğlu, gelini ve İyidil’in avukatı ise sorguları ardından serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Eski Korgeneral İyidil, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme‘ cezasına çarptırılmıştı. Karara itirazı görüşen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, İyidil’in beraatine ve tahliyesine hükmetmişti. İyidil cezaevinden çıkmıştı.

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İstinaf başsavcılığı tarafından tahliyeye yapılan itirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21’inci Ceza Dairesi, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. İyidil, dün Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinden gözaltına alınarak Ankara’daki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülmüş ve daha sonra tutuklanmıştı.

Cumhuriyet’in haberine göre, HSK, İyidil’e beraat verip tahliye eden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’ndeki heyeti görevden aldı.

TFF Başkanı Özdemir’in oğlu, gelini ve İyidil’in avukatı gözaltına alındı, sorgularından sonra serbest bırakıldı

Haberde ayrıca, İyidil’in kaçma teşebbüsüne yardım ettikleri iddiasıyla TFF Başkanı ve Limak Holding yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir’in oğlu, gelini ve İyidil’in avukatının gözaltına alındığı da belirtildi. Ancak Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir, gelini Aslı Özdemir ve İyidil’in avukatı Abdullah Kaya, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.