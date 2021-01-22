HSK, dokuz hakim ve savcıyı ‘FETÖ bağlantısı’ gerekçesiyle meslekten çıkardı

Çinli Sinovac firmasının ürettiği aşı için Türkiye’de düzenlenen üçüncü faz çalışmalarında gönüllü olan gazeteci Sevilay Yılman: “Belli ki birileri çalışmada bir yerlerde hata yapmış. Kobay gibi kullanılmış da bir kenara atılmışım gibi bir duygudayım.”