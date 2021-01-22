Diken

Yaramazlara biraz batar!

HSK, dokuz hakim ve savcıyı ‘FETÖ bağlantısı’ gerekçesiyle meslekten çıkardı

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), dokuz hakim ve savcıyı ‘FETÖ iltisakı ve irtibatı’ gerekçesiyle meslekten çıkardı.

Fotoğraf: Arşiv

HSK ayrıca dört hakim ve savcının da uzaklaştırılmasına karar verdi.

Reklam

SON HABERLER

Ya lidersindir ya değilsindir

Patronluğu ahkam kesmek, disiplini bağırıp çağırmak, liderliği ise “Ben yaptım oldu” demek sanan azımsanmayacak bir grup insan var etrafımızda.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a video: Rastgele…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hesabını etiketleyip, ‘Rastgele…’ yazarak esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlatan bir video paylaştı.