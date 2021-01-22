HSK, dokuz hakim ve savcıyı ‘FETÖ bağlantısı’ gerekçesiyle meslekten çıkardı

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), dokuz hakim ve savcıyı ‘FETÖ iltisakı ve irtibatı’ gerekçesiyle meslekten çıkardı.
HSK ayrıca dört hakim ve savcının da uzaklaştırılmasına karar verdi.
Yaramazlara biraz batar!
Patronluğu ahkam kesmek, disiplini bağırıp çağırmak, liderliği ise “Ben yaptım oldu” demek sanan azımsanmayacak bir grup insan var etrafımızda.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hesabını etiketleyip, ‘Rastgele…’ yazarak esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlatan bir video paylaştı.
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu hakkında ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Ticaret Bakanlığı, son dönemde ayçiçek yağı, yumurta, tavuk ve bebek maması fiyatlarına yönelik şikayetler üzerine tedarikçi ve marketlerden savunma istedi.
Çinli Sinovac firmasının ürettiği aşı için Türkiye’de düzenlenen üçüncü faz çalışmalarında gönüllü olan gazeteci Sevilay Yılman: “Belli ki birileri çalışmada bir yerlerde hata yapmış. Kobay gibi kullanılmış da bir kenara atılmışım gibi bir duygudayım.”