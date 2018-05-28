HSK yetkilisi: Adalet Allah’ın emri, güven kazanıp peygamber postuna kurulacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, adaletin Allah’ın emri olduğunu belirterek “Adaleti kutup yıldızı gibi parlatmayı birlikte başaracağız. Güven kazanacak ve milletin gönlündeki o müstesna makama, peygamber postuna yeniden kurulacaktır” dedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Yılmaz, şunları söyledi: “Hukuk devleti, insan haklarına saygılı, hukuk ve hukuk devletini bireylerin hizmetine sunan, sorumluluk duygusu gelişmiş, küçük hesapların peşinden gitmeyen, mesleki ve şahsi saygınlık ve onuruna düşkün, iş sahiplerine ve meslektaşlarına karşı davranışlarında asgari nezaket kurallarını unutmayan, tarafsız, daima hakkı ve haklıyı, adaleti ve huzuru savunan, yargının bağımsızlığını koruyan, hakim, savcı, avukat, noter, öğretim görevlisi ve yöneticiler sayesinde, yaşama geçecek, hain bir örgütün darbe vurduğu ‘adalet duygusu’ yeniden yücelecek, güven kazanacak ve milletin gönlündeki o müstesna makama ‘peygamber postu’na yeniden kurulacaktır.”

Reklam

Yaşadığı dönemin aydını, filozofu, örnek insanı ve rehberi olarak nitelediği hakim, savcı ve avukatlara seslenen Yılmaz, “İçinde bulunduğumuz dönemin bize en fazla ihtiyaç duyulan bir dönem olduğunu hiç unutmamalı” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Yargının bilinen sorunlarını çözmede hepimiz birlikte el ele olalım. Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hakim güvencesi, savunma hakkının kutsallığı, adil yargılama ve hukukun eşitliği ilkeleri gibi bizi ortak ve bir kılan birçok müştereklere sahibiz.”

HSK başkan vekili, adalete saygı ve güven kalmadığı takdirde hukukçuların da milletin de kaybedeceğini savundu: “Hakim, savcı, avukat olarak Allah’ın emri adalet için fedakarca görev yapan değerli meslektaşlarım, Adaleti kutup yıldızı gibi parlatmayı birlikte başaracağız.”