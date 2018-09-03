Diken

Yaramazlara biraz batar!

HSK başkan vekili ‘Adli Yıl’ mesajında ‘kıyamet günü’nü hatırlattı: Unutma

 

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, ‘Adli Yıl’ açılışı için yayınlandığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Unutma; kıyamet günü Allah’ın gölgesinde önce şu kimseler yer alacaktır; hak kendisine sunulduğunda hakkı kabul edenler, kendilerinden istenildiğinde cömertçe harcayanlar ve insanlar arasında hükmettiklerinde kendilerini onların yerine koyup tarafsız hüküm verenler.”

Fotoğraf: DHA

Twitter’dan paylaşımlarda bulunan Yılmaz, hakimin kimsenin çalışanı olmadığını belirterek, “Hakim davranışlarında olduğu kadar, kararlarında da doğruluk ve tutarlılık göstermelidir. Hâkimin, tarafları dışında her yönüyle aynı nitelikte olan davalarda farklı farklı kararlar vermesi, adalete olan inancı zayıflatacağı gibi hukuki güvenliği de ortadan kaldıracaktır” dedi.

Reklam

‘Hakimin özgürlüğü lisanında değil, kalemindedir’

Yılmaz şöyle devam etti: “Hakimin karar verme yetkisindeki amiri; hukuk, adalet duygusu, akıl süzgeci ve hukuk mantığı ile donanmış, ifsat edilmemiş, hür ve temiz vicdanıdır. Hakim davranışlarında olduğu kadar kararlarında da doğruluk ve tutarlılık göstermelidir. Hâkimin, tarafları dışında her yönüyle aynı nitelikte olan davalarda farklı farklı kararlar vermesi, adalete olan inancı zayıflatacağı gibi hukuki güvenliği de ortadan kaldıracaktır. Hakim her konuda, yer zaman ve koşul gözetmeksizin konuşan, gönlüne geleni yapan, istediği gibi yaşayan sıradan bir insan değildir. Hakimin özgürlüğü lisanında değil, kalemindedir. İlle de söz söyleyecekse, yeri mahkeme, konusu adaletin kalbidir. Unutma; Kıyamet günü Allah’ın gölgesinde öncelikli olarak şu kimseler yer alacaktır; hak kendisine sunulduğunda hakkı kabul edenler, kendilerinden istenildiğinde cömertçe harcayanlar ve insanlar arasında hükmettiklerinde kendilerini onların yerine koyup tarafsız hüküm verenler.”

HSK başkan vekili: 12 Eylül’de bile direnen hakimler vardı, bugün bu durumda değiliz

HSK yetkilisi: Adalet Allah’ın emri, güven kazanıp peygamber postuna kurulacak

HSK başkan vekili ‘yargıya talimat’ı yalanladı: Allah katında da rezil olursunuz

HSK başkan vekilinden özeleştiri: En büyük sorun tecrübesiz hakim ve savcılar

HSK, ‘jet kararname’yi savundu: Danıştay başkanının kızına özel değil

Danıştay başkanının kızı Yargıtay’a terfi etti: Mesleki deneyimi bir gün

CHP’li Yarkadaş hakim-savcı atanan AKP’lileri açıkladı: 113 kişilik liste


SON HABERLER

Sezai Temelli’den Demirtaş açıklaması: Dost, arkadaş, yoldaş

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, çözüme sürecine yönelik olarak AKP’den umudu kestiklerini açıkladı. Demirtaş ile yaşadığı tartışmaya da değinen Temelli  “Dost, arkadaş, yoldaş Demirtaş dedik. O benim yüreğimde böyle. Ben onun yüreğinde öyleyim. Aramızda herhangi bir sorun yok” dedi. Irak merkezli Rudaw haber ajansından Maşallah Dekak, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’yle dün, gündeme […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...