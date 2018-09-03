HSK başkan vekili ‘Adli Yıl’ mesajında ‘kıyamet günü’nü hatırlattı: Unutma

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, ‘Adli Yıl’ açılışı için yayınlandığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Unutma; kıyamet günü Allah’ın gölgesinde önce şu kimseler yer alacaktır; hak kendisine sunulduğunda hakkı kabul edenler, kendilerinden istenildiğinde cömertçe harcayanlar ve insanlar arasında hükmettiklerinde kendilerini onların yerine koyup tarafsız hüküm verenler.”

Twitter’dan paylaşımlarda bulunan Yılmaz, hakimin kimsenin çalışanı olmadığını belirterek, “Hakim davranışlarında olduğu kadar, kararlarında da doğruluk ve tutarlılık göstermelidir. Hâkimin, tarafları dışında her yönüyle aynı nitelikte olan davalarda farklı farklı kararlar vermesi, adalete olan inancı zayıflatacağı gibi hukuki güvenliği de ortadan kaldıracaktır” dedi.

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‘Hakimin özgürlüğü lisanında değil, kalemindedir’

Yılmaz şöyle devam etti: “Hakimin karar verme yetkisindeki amiri; hukuk, adalet duygusu, akıl süzgeci ve hukuk mantığı ile donanmış, ifsat edilmemiş, hür ve temiz vicdanıdır. Hakim davranışlarında olduğu kadar kararlarında da doğruluk ve tutarlılık göstermelidir. Hâkimin, tarafları dışında her yönüyle aynı nitelikte olan davalarda farklı farklı kararlar vermesi, adalete olan inancı zayıflatacağı gibi hukuki güvenliği de ortadan kaldıracaktır. Hakim her konuda, yer zaman ve koşul gözetmeksizin konuşan, gönlüne geleni yapan, istediği gibi yaşayan sıradan bir insan değildir. Hakimin özgürlüğü lisanında değil, kalemindedir. İlle de söz söyleyecekse, yeri mahkeme, konusu adaletin kalbidir. Unutma; Kıyamet günü Allah’ın gölgesinde öncelikli olarak şu kimseler yer alacaktır; hak kendisine sunulduğunda hakkı kabul edenler, kendilerinden istenildiğinde cömertçe harcayanlar ve insanlar arasında hükmettiklerinde kendilerini onların yerine koyup tarafsız hüküm verenler.”