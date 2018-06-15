HSK başkan vekili: 12 Eylül’de bile direnen hakimler vardı, bugün bu durumda değiliz

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, “12 Eylül’de bile generallere direnen, tavrını koyan ve adalet dağıtan yargımız vardı. Bugün ne yazık ki bu durumda değiliz” dedi.

Yargıya karşı haklı bir güvensizliğin oluştuğunu belirten Yılmaz, en önemli meselelerinin güvensizliği gidermek olduğunu ancak bunun bugünden yarına olabilecek bir şey olmadığını söyledi.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında, Mehmet Yılmaz’la telefonda yaptıkları sohbeti aktardı. Yılmaz’la ‘dertleştiklerini‘ dile getiren Fatih Altaylı sohbeti özetle şöyle aktardı:

“12 Eylül öncesi hukuk fakültesinde öğrenciydim ve Türkiye’nin o en karanlık günlerinde bile adalete güvenimiz tamdı. Türk yargısı da bu güveni boşa çıkarmazdı. 12 Eylül’de bile generallere direnen, tavrını koyan ve adalet dağıtan yargımız vardı.

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Bugün ne yazık ki bu durumda değiliz. Son 15 yıl içinde peş peşe gelen hukuksuzluklar ve adaletsizlikler her kesimde yargıya karşı büyük bir güvensizlik yarattı.

Öncelikle yargının nasıl bir çöküntü içinde olduğunu, toplumun tüm kesimleri kendi payına düşen haksızlık ve komplolarla anladı. Önce Ergenekon, sonra Balyoz, ardından 17-25 Aralık. Kimse ‘Ben yargıdaki çürümeye tanık olmadım’ diyemez.”

‘Yargıya karşı haklı güvensizlik’

Bugün en önemli meselenin her kesimin ‘yargıya karşı haklı nedenlerle oluşan güvensizliği’ ortadan kaldırmak olduğunu belirten Yılmaz şöyle devam etti: “Bu, bugünden yarına olacak bir şey değil. Büyük darbe aldık. 4000’den fazla yargı mensubu görevden uzaklaştırıldı, kimi hapiste, kimi kaçak. Genç yargı mensuplarımız ise örnek bir yargı göremediler. Şimdi onları yetiştirmek zorundayız.

Hukuk devleti; var olan hukuku tanıyan, başarılı olarak uygulayan, olması gereken hukuku araştıran, hukuk bilimi gereklerine göre mesleğini yerine getiren, sorunlara çözüm bulmak için hukuk kurallarını ve imkânlarını kullanmasını bilen, genel kültürle donanmış, mesleki formasyona sahip, hukuk ve adalete inançla bağlı, ahlaklı, erdemli, bilgili, kültürlü, geniş ufuklu, hoşgörülü, insan sevgisiyle dolu, insan haklarına saygılı, hukuk ve hukuk devletini bireylerin hizmetine sunan, sorumluluk duygusu gelişmiş, küçük hesapların peşinden gitmeyen, mesleki ve şahsi saygınlık ve onuruna düşkün, iş sahiplerine ve meslektaşlarına karşı davranışlarında asgari nezaket kurallarını unutmayan, tarafsız, daima hakkı ve haklıyı, adaleti ve huzuru savunan, yargının bağımsızlığını koruyan, hâkim, savcı, avukat, noter, öğretim görevlisi ve yöneticiler sayesinde yaşama geçecek.”