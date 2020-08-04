HSBC ‘batık’ kredilerden 13 milyar dolar zarar bekliyor

HSBC Holding PLC ‘corona’ salgını nedeniyle bankanın bireysel ve kurumsal müşterilerinde dünya genelinde yaşanan düşüş sonucu takipteki kredilerden beklediği zararın bu yıl 13 milyar dolara çıkabileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa’nın en büyük bankası yılın ikinci yarısı için beklenenden daha olumsuz tahminler açıklayarak sermaye rezervlerinin kötüleşebileceği, gelirlerin düşebileceği ve artan jeopolitik risklerle karşılaşabileceği konusunda uyardı.

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HSBC, takipteki kredilerden beklediği zarar tahminini 7-11 milyar dolar aralığından 8-13 milyar dolar aralığına yükseltti.

Bankanın vergi öncesi karı yılın ilk yarısında analistlerin ortalama beklentisi olan 5.67 milyar doların altında kalarak 4.32 milyar dolar oldu.