HSBC 35 bin kişiyi işten çıkaracak

11’nci cumhurbaşkanı ve AKP’nin kurucularından Abdullah Gül, başkanlık sistemini eleştirerek “Türk tipi bir başkanlık sistemi olmasın dedim. Benim tercihim tam demokratik parlamenter sistemden yanadır. Bunu o zaman da konuştum tavrımı da ona göre koydum” dedi. Gül ayrıca ‘siyasal İslam’ın tüm dünyada çöktüğünü’ söyledi.