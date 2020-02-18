HSBC 35 bin kişiyi işten çıkaracak

Britanya’nın başkenti Londra merkezli HSBC bankası 35 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.
HSBC’nin ağustosta ayrılan John Flint’in yerine geçici CEO olarak atadığı Noel Quinn, üç yıl içinde personel sayısının 235 bin’den 200 bin civarına ineceğini açıkladı.
Geçen sene bankanın karının yüzde 33 oranında düştüğünü belirten Quinn, yeniden yapılanma programı kapsamında 2022’ye kadar 4,5 milyar dolarlık tasarruf hedeflendiğini söyledi.
Gelirlerinin neredeyse yarısını, karının da yüzde 90’ını Asya’dan elde eden Londra merkezli bankanın Britanya’da 40 binden fazla çalışanı var.
Bankanın geçen yılki vergi öncesi karı 13 milyar 350 milyon dolar.
Türkiye’den çıkmayı değerlendiriyor
Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, geçen ay bankanın Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerdeki faaliyetlerini sonlandırmayı düşündüğü bildirilmişti.