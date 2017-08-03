HRW’dan Ankara’da ‘kaçırılan’ dört kişi için soruşturma talebi

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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Ankara’da ‘kaçırılan’ ve ‘zorla kaybedilen’ dört kişi için acil soruşturma açılması talebiyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e mektup gönderdi

Ankara’da ocak ayından beri kaçırıldığı ve haber alınamadığı öne sürülen 11 kişi bulunuyor.

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Bu kişilerden Turgut Çapan’ın 31 Mart’ta, Önder Asan’ın 1 Nisan, Mustafa Özben’in de 9 Mayıs’ta kaçırıldığı iddia edilirken, üç isim de KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi’nde çalışıyordu.

Asan, ‘kaçırıldıktan’ 42 gün sonra ailesine bir polis merkezinden telefon etmişti. Diğer isimlerden henüz haber alınamadı.

‘Görgü tanığı kaçırıldığını gördü’

BBC Türkçe’nin haberine göre, HRW, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 90’lı yıllardaki ‘zorla kaybedilmeler’ nedeniyle Türkiye’yi mahkum ettiğini hatırlattı.

Mektupta şu ifadeler kullanıldı: “Bu kişilerin, Türkiye’deki güvenlik güçleri veya kolluk kuvvetleri mensuplarının gerçekleştirdiği bir zorla kaybedilme olayının mağduru olabileceği yönünde inandırıcı sebepler teşkil ediliyor. Resmi gözaltında tutulduğu tespit edilen mağdur, eski bir öğretmen olan Önder Asan’dır. Bir görgü tanığı, Asan’ın nisan ayında Ankara’da polis memuru olduklarını söyleyen şahıslar tarafından içinde bulunduğu taksiden zorla indirilerek Volkswagen Transporter marka bir minibüse bindirilmek suretiyle kaçırıldığını görmüştür.”

Soruşturma talebi

Asan’ın 42 gün sonra ailesini arayınca gözaltında tutulduğunun tespit edildiğinin hatırlatıldığı mektup şöyle devam etti: “Mart ayında başlayan kaçırma olaylarında, kaçırılan diğer üç kişinin kaçırılma koşulları Asan’ın kaçırılmasıyla benzerlik arz etmektedir. Bu kişiler Turgut Çapan, Mustafa Özben ve Cemil Koçak’tır. Üçü de Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilmiş öğretmen ve memurlardır. Asan, aynı zamanda tanıdığı olan Çapan’ı kaçırıldığı gün görmüştür. Özben ve Koçak’ın kaçırılmasına şahit olan görgü tanıkları, Özben ve Koçak’ın siyah veya koyu renkli bir VW Transporter minibüse yaka paça bindirildiklerini söylemiştir. Güvenlik kamerası görüntüleri de bu ifadeleri doğrulamaktadır.”

HRW, Türkiye’den bu olaylar hakkında soruşturma açılması talebinde bulundu.