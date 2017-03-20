HRW: Referandum öncesinde HDP’lilerin tutuklanması iki kat kaygı verici

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumu öncesinde HDP’li vekiller ve Kürt siyasetçilerin tutuklanmasının ‘kaygı verici’ olduğunu belirterek, Türkiye’yi sorumluluklarına uymaya çağırdı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş da dahil 13 milletvekili ile DBP’li 90 belediye başkanının tutuklu olduğunu, seçimle iş başına gelmiş 103 belediyeden 82’sine kayyım atandığını hatırlatan HRW, yaşananları ‘seçmenlerin temsil hakkının çalınması’ diye niteledi.

Darbe girişiminin ardından HDP ve DBP’nin referandum kampanayası yürütme imkanlarının büyük ölçüde sınırlandığına dikkat çeken HRW açıklamasında “Demokratik olarak seçilmiş yetkililere yapılan baskılar yalnızca kendilerinin siyaset yapma, örgütlenme ve ifade özgürlüklerinin değil, aynı zamanda onlara oy verip göreve getiren seçmenin de haklarının çiğnenmesi demektir” ifadeleri kullanıldı.

‘Yaşananlar iki misli kaygı verici’

Referandum öncesi yaşananları ‘kaygı verici’ diye niteleyen HRW Avrupa ve Orta Asya Masası Başkanı Hugh Williamson, “Hükümetin son seçimlerde beş milyon oy almış bir muhalefet partisinin liderleri ve milletvekillerini hapse atması Türkiye demokrasisine derin zarar vermektedir. Bunun ülkenin geleceği hakkında hayati bir ulusal tartışma yapılırken gerçekleşmesi durumu iki misli kaygı verici kılmaktadır. Bu partilere yönelik bastırma, milyonlarca seçmenin parlamentodaki temsilcilerinin, doğu ve güneydoğuda geniş bölgelerdeki seçmenlerin de yerel temsilcilerinin çalınmasıdır” dedi.

‘Türkiye sorumluluklarına uymalı’

Türkiye’yi uluslarararası ve bölgesel insan hakları anlaşmalarından doğan sorumluluklarına uymaya çağıran Williamson, “Yetkililerin demokratik olarak seçilmiş yetkililere karşı attığı adımlar, Türkiye’nin uluslararası ve bölgesel insan hakları hukuku çerçevesinde korumakla sorumlu olduğu haklara aykırıdır” dedi.