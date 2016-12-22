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HRW raporu: PKK çocuk askerleriyle ‘savaş suçu’ işliyor

 

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), PKK’ya bağlı Halk Savunma Gücü (HPG) ve Şengal Savunma Birlikleri’nde (YBŞ) çocuk askerler bulunduğunu belirten bir rapor yayınladı.

Fotoğraf: DHA

BBC Türkçe’nin haberine göre HPG ve YPŞ’de çocuk askerler bulunduğuna dair 29 vakanın tespit edildiği belirtilen raporda, PKK’ya bu uygulamaya son verme ve sorumlu komutanları cezalandırma çağrısında bulunuldu.

Rapora göre IŞİD’in Şengal saldırısı sonrasında oluşturulan YPŞ ile HPG’nin çocuk askerleri çatışmalara sokmasa dahi Türkiye’nin hava operasyonları düzenlediği Kandil Dağı gibi yerlerde eğitime soktuğu vurgulandı.

HDW’nun raporu, ağustos ayında Halep ve Dohuk’tan ayrılanlarla ve Sincar bölgesine yapılan ziyarette yapılan görüşmeler sonrasında kaleme alındı.

Örgütün bu ziyaretlerde aralarında çocukların da bulunduğu 58 kişiyle görüştüğü kaydedildi.

HRW, HPG’de dokuz; YPŞ’de 20 çocuk asker tespit edildiğini belirtti.

‘Savaş suçu işleniyor’

15 yaş altındaki çocukları örgüte katmanın ‘savaş suçu’ olduğu hatırlatılan raporda, HPG’nin çocukları alıkoyan veya suistimal edenleri kendi içinde soruşturması gerektiği belirtildi.

Ayrıca YBŞ güçlerinin maaşlarını ödeyen Irak hükümetinin de tüm çocuk asker vakalarının son bulması için gruba baskı yapması gerektiğine dikkat çekildi.

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