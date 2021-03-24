İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre Erdoğan hiç bu kadar ileri gitmemişti

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı 18 yıllık iktidarında eşi görülmemiş bir ölçekte insan hakları güvencelerini ve demokratik normları paramparça etmekle suçladı.

Fotoğraf: Boğaziçi Dayanışması

Açıklamada, eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi, bundan iki saat sonra HDP’ye kapatma davası açılması ve bundan da iki gün sonra cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi hatırlatıldı.

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HRW Direktörü Kenneth Roth şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye toplumunu yeniden şekillendirmeye yönelik geniş kapsamlı çabalarına engel olan kurumları veya toplumun belirli bir bölümünü hedef alıyor.

Meclis’teki muhalefete, Kürtlere, kadınlara karşı son yapılanlar, insan haklarını ve demokratik güvenceleri ihlal ederek cumhurbaşkanının iktidarda kalmasını sağlamakla ilgilidir.”

‘Kadın hakları mücadelesinde son derece geri bir adım‘

Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma amacının muhafazakar çevrelerden destek toplamak ve ‘bölücü, homofobik bir siyasi söylemi teşvik etmek’ olduğu aktarılan açıklamada, “Bu söylem, samimiyetsiz bir şekilde kadın haklarının sözde aile değerlerini baltaladığını iddia ediyor ve LGBTİ+ bireylere yönelik nefret dolu ve ayrımcı bir görüşü de teşvik ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamaya şöyle devam edildi: “İddia, sözleşmenin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı yasaklayan dilinden kaynaklanıyor. Türkiye genelinde kadın grupları, hükümetleri kadınlara yönelik şiddeti önleme, hayatta kalanları koruma ve istismarcıları cezalandırma konularında yasal olarak zorunlulu kılan sözleşmenin sadık destekçileri olmuştur.

Her yıl Türkiye’de partnerler ve eski partnerler tarafından yüzlerce kadın cinayeti işlendiği göz önüne alındığında, Erdoğan’ın anlaşmadan çekilmesi, anlaşmayı siyasi amaçlar için silah haline getirilmesi ve anlaşmanın sağladığı korumaları görmezden gelmesi şok edicidir.”

Roth, fesih kararını, ‘Türkiye’deki kadın haklarını koruma mücadelesinde son derece geri bir adım ve siyasi yelpazedeki tüm kadınlar için büyük bir darbe’ olarak nitelendirdi.

‘HDP’nin kapatılması siyasi derneklere ve ifade haklarına saldırıdır’

Açıklamada daha önce Kürt hareketine mensup beş partinin kapatıldığı vurgulanırken HDP’den 687 isme getirilmesi istenen siyasi yasaktan bahsedildi.

Direktör Roth şunları kaydetti: “2018 genel seçimlerinde ulusal çapta yüzde 11.7 oy alan ve 55 milletvekiline sahip bir siyasi partiye kapatma davası açmak, siyasi derneklere ve ifade haklarına yönelik büyük bir saldırıdır.”

Açıklamada İnsan Hakları Eylem Planı açıklandıktan iki hafta sonra İnsan Hakları Derneği Başkanı Özgür Türkdoğan’ın gözaltına alınması hatırlatılırken tutuklu işadamı Osman Kavala ve eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için verilen bağlayıcı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı hatırlatıldı.