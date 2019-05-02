HRW: Çin, Sincan’da Müslümanları ‘büyük birader’ uygulamasıyla izliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch / HRW), Çin’in Sincan bölgesinde yaşayan Müslümanları takip etmek, gözetlemek için bir cep telefonu uygulaması kullandığını ileri sürdü.

Fotoğraf: Sincan Polis Koleji websitesi

‘Çin’in Baskı Algoritmaları: Sincan’da Polis Tarafından Kullanılan Takip ve Gözetim Yazılımını Tersine Mühendislik Yöntemiyle Çözmek’ başlıklı 68 sayfalık rapor, hükümetin, ‘Terörist Şiddete Darbe Vur’ kampanyası kapsamında 13 milyon Müslümanı giderek artan baskılara maruz bıraktığı Sincan’daki takip ve gözetime ilişkin yeni kanıtlar sundu.

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HRW tarafından hazırlanan rapora göre, ‘Entegre Ortak Operasyon Platformu’ adlı uygulama ile Sincan’daki yetkililerin sıradan insanlar hakkında çok miktarda bilgi topladığı tespit edildi.

HRW, George Orwell’in ünlü romanı 1984’teki ‘Büyük Birader’i anımsatan söz konusu mobil uygulamaya ait ekran görüntülerini de yayınladı.

Örgütün Çin baş araştırmacısı Maya Wang, “Araştırmamız Sincan Polisi’nin insanların tamamen yasal davranışları hakkında kanunsuz olarak bilgi topladığını ve bu bilgileri onlara karşı kullandığını ilk defa gösteriyor” dedi ve ekledi: “Çin hükümeti insanların yaşamlarını her yönüyle takip ediyor ve gözetliyor, güvenmediklerini ayıklıyor ve onları daha fazla incelemeye tabi tutuyor.”

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Kan grubundan boylarına birçok bilgiyi topluyor

Rapora göre uygulama insanların kan gruplarından boylarına, ‘dini ortamlarından’ siyasi aidiyetlerine kadar birçok bilgiyi toplayabiliyor. Polisin kullandığı platform, bilgi toplamak amacıyla, 36 tip insanı hedef alıyor. Bunların arasında ‘akıllı telefon kullanmaktan vazgeçen insanlar’, ‘komşularıyla görüşmeyen insanlar’ ve ‘camiler için hevesle para ve malzeme toplayan insanlar’ da var.

Örgüt, platformunun, insanların hareketlerini, telefonlarını, taşıt araçlarını ve kimlik kartlarını izleyerek gözetlediğini, insanların elektrik ve yakıt istasyonları kullanımını kayıt altına aldığını, söz konusu sistemin, bölgedeki bazı kontrol noktaları ile el ele vererek görünmez veya sanal bir çit dizisi oluşturduğunu ileri sürdü.



