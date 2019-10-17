Hrant Dink Vakfı’nın konferansı yasaklandı

Hrant Dink Vakfı’nda 18-19 Ekim’de düzenlenecek ‘Kayseri ve Çevresi: Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı’, Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Konferansın, daha önce Kayseri’de yapılması planlanmış, ancak Kayseri Valiliği’nin müdahalesiyle yasaklanmıştı. Bunun üzerine, vakfın yönetim kurulu, konferansın İstanbul’da yapılmasına karar vermişti.

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Hrant Dink Vakfı’ndan yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Yarın yapılacak konferansın tüm hazırlıkları tamamlanmış, konuşmacıların tümü gerek Türkiye gerek dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelmişken, bugün 17 Ekim Perşembe günü saat 17.08’de Şişli Kaymakamlığı’ndan Vakfa bildirilen yasaklama tebliğinde gerekçe belirtilmemiştir.”