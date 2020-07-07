Hrant Dink Vakfı’nı tehditten dava açılan sanığa üç suçtan daha iddianame

Hrant Dink Vakfı’na tehdit içerikli e-posta gönderilmesi sonrası dava açılan sanığa, sosyal medya paylaşımları nedeniyle üç ayrı suçtan daha iddianame düzenlendi.

Fotoğraf: adalet.gov.tr

Vakfa tehdit mesajı gönderen Ersin Başkan’a ‘tehdit’ suçundan iki buçuk yıldan sekiz yıl dokuz ay kadar hapisle cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Reklam

İstanbul başsavcılığının resen başlattığı soruşturmada, Başkan’a ait Twitter hesabından yapılan paylaşımlar da incelendi. Paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile Ermenilere hakaret edildiği belirlendi.

İddianamede, ‘cumhurbaşkanına alenen zincirleme hakaret’, ‘kamu görevlisini karşı alenen hakaret’ ve ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçlarından iki yıl 10 aydan sekiz yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Adli Tıp’tan rapor alındı

İddianamede yer alan ifadesine göre Başkan, Twitter hesabının kendisine ait olduğunu kabul etti ancak şizofreni hastası olduğunu öne sürdü.

Reklam

Bunun üzerine Adli Tıp Kurumu’ndan alınan 2 Haziran tarihli raporda, Başkan’ın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, gözlem altına alınmasına gerek olmadığı suça karşı cezai ehliyetinin bulunmadığı kaydedildi. Raporda, 4’üncü İhtisas Kurulu’ndan da istenirse rapor alınabileceği kaydedildi.

İddianamede Başkan’ın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek raporun takdiri mahkemeye bırakıldı. İddianame kabul edilirse Başkan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.