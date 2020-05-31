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Yaramazlara biraz batar!

Hrant Dink Vakfı’nı tehdit eden kişi tutuklandı

Hrant Dink Vakfı’na tehdit içerikli e-posta gönderen H.A. tehdit suçundan tutuklandı.

Vakfa, ölüm tehdidi içeren bir e-postanın gönderilmesi sonrası başlatılan soruşturmada, Konya’da yaşayan H.A. gözaltına alınmıştı.

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Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, soruşturmanın İstanbul başsavcılığı tarafından başlatılması nedeniyle İstanbul polisine teslim edilen H.A.’nın ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ten suç kaydının olduğu öğrenilmişti.

H.A., ilk ifadesinde, şunları söylemişti: “İnternetten tanıştığım Azerbaycan uyruklu kız arkadaşımın Karabağ’da Ermenilerle alakalı anlattıklarından etkilenerek böyle bir şey yaptım. Bu kapsamda bir de Ermeni Kilisesi’ni aradım, ancak telefonuma bakan olmadı.”

H.A.’nın üç yıldan yedi buçuk yıla kadar hapis cezası öngörülen ‘kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit etmesi’ suçunu birden fazla işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına hükmedildi.

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