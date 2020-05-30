Hrant Dink Vakfı’nı tehdit eden adam: Azeri sevgilimin anlattıklarından etkilendim

Hrant Dink Vakfı’na tehdit içerikli e-posta gönderen şüpheli, bunu Azerbaycanlı kız arkadaşının anlattıklarından etkilenerek yaptığını söyledi.
Vakfa, ölüm tehdidi içeren bir e-postanın gönderilmesi sonrası başlatılan soruşturmada, Konya’da yaşayan H.A. gözaltına alınmıştı.
AA’nın haberine göre, soruşturmanın İstanbul başsavcılığı tarafından başlatılması nedeniyle İstanbul polisine teslim edilen H.A.’nın ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ten suç kaydının olduğu öğrenildi.
H.A., ilk ifadesinde, şunları söyledi: “İnternetten tanıştığım Azerbaycan uyruklu kız arkadaşımın Karabağ’da Ermenilerle alakalı anlattıklarından etkilenerek böyle bir şey yaptım. Bu kapsamda bir de Ermeni Kilisesi’ni aradım, ancak telefonuma bakan olmadı.”