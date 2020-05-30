Hrant Dink Vakfı’nı tehdit eden adam: Azeri sevgilimin anlattıklarından etkilendim

Hrant Dink Vakfı’na tehdit içerikli e-posta gönderen şüpheli, bunu Azerbaycanlı kız arkadaşının anlattıklarından etkilenerek yaptığını söyledi.

Vakfa, ölüm tehdidi içeren bir e-postanın gönderilmesi sonrası başlatılan soruşturmada, Konya’da yaşayan H.A. gözaltına alınmıştı.

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Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, soruşturmanın İstanbul başsavcılığı tarafından başlatılması nedeniyle İstanbul polisine teslim edilen H.A.’nın ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ten suç kaydının olduğu öğrenildi.

H.A., ilk ifadesinde, şunları söyledi: “İnternetten tanıştığım Azerbaycan uyruklu kız arkadaşımın Karabağ’da Ermenilerle alakalı anlattıklarından etkilenerek böyle bir şey yaptım. Bu kapsamda bir de Ermeni Kilisesi’ni aradım, ancak telefonuma bakan olmadı.”